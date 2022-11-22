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В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости - РИА Новости, 22.11.2022
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В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости
В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости - РИА Новости, 22.11.2022
В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости
Жительницу Омска приговорили к 8 месяцам условно по делу об экстремизме за комментарий под новостью о повышении стоимости проезда в общественном транспорте,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:51
2022-11-22T14:51
происшествия
жкх
омск
омская область
россия
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Жительницу Омска приговорили к 8 месяцам условно по делу об экстремизме за комментарий под новостью о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Омской области.Женщина 5 декабря 2019 года оставила комментарий в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" под сообщением "Тариф на проезд в Омске хотят поднять до 48 рублей"."Она разместила комментарий, побуждающий к совершению экстремистских, насильственных действий против представителей исполнительной власти города Омска, с целью насильственного воспрепятствования их деятельности", - говорится в сообщении.Женщина в суде отказалась от дачи показаний, пояснила, что не хотела призывать к насилию, а просто разозлилась."Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год,", - добавили в пресс-службе. Она также на год лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221121/sud-1833222937.html
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происшествия, жкх, омск, омская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Омск, Омская область, Россия
14:51 22.11.2022
 
В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости

Омичку осудили за экстремизм после комментария к новости о повышении стоимости проезда

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Жительницу Омска приговорили к 8 месяцам условно по делу об экстремизме за комментарий под новостью о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Омской области.
Женщина 5 декабря 2019 года оставила комментарий в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" под сообщением "Тариф на проезд в Омске хотят поднять до 48 рублей".
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"Она разместила комментарий, побуждающий к совершению экстремистских, насильственных действий против представителей исполнительной власти города Омска, с целью насильственного воспрепятствования их деятельности", - говорится в сообщении.
Женщина в суде отказалась от дачи показаний, пояснила, что не хотела призывать к насилию, а просто разозлилась.
"Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год,", - добавили в пресс-службе. Она также на год лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.
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