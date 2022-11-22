https://ria.ru/20221122/omsk-1833373188.html

В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости

В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости - РИА Новости, 22.11.2022

В Омске женщину осудили за экстремизм из-за комментария к новости

Жительницу Омска приговорили к 8 месяцам условно по делу об экстремизме за комментарий под новостью о повышении стоимости проезда в общественном транспорте,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:51

2022-11-22T14:51

2022-11-22T14:51

происшествия

жкх

омск

омская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ОМСК, 22 ноя - РИА Новости. Жительницу Омска приговорили к 8 месяцам условно по делу об экстремизме за комментарий под новостью о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Омской области.Женщина 5 декабря 2019 года оставила комментарий в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" под сообщением "Тариф на проезд в Омске хотят поднять до 48 рублей"."Она разместила комментарий, побуждающий к совершению экстремистских, насильственных действий против представителей исполнительной власти города Омска, с целью насильственного воспрепятствования их деятельности", - говорится в сообщении.Женщина в суде отказалась от дачи показаний, пояснила, что не хотела призывать к насилию, а просто разозлилась."Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год,", - добавили в пресс-службе. Она также на год лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221121/sud-1833222937.html

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, омск, омская область, россия