https://ria.ru/20221122/odnoklassniki-1833358922.html
Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты"
Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты" - РИА Новости, 22.11.2022
Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты"
Социальная сеть Одноклассники добавила аналитику сервиса исчезающих фото и видео "Моменты" в общую статистику групп и профилей. Теперь все администраторы,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:17
2022-11-22T14:17
2022-11-22T14:17
одноклассники.ru
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники добавила аналитику сервиса исчезающих фото и видео "Моменты" в общую статистику групп и профилей. Теперь все администраторы, модераторы групп и владельцы профилей смогут проанализировать количество просмотров своих моментов, реакций на них, переходов по прикрепленным ссылкам и другие показатели. Уже сейчас моменты в ОК используют более 29 млн человек в месяц. Статистика моментов поможет администраторам и владельцам групп оценить суточную эффективность публикаций, понять, какой контент понравился аудитории больше всего и почему. Это позволит выстроить эффективную стратегию продвижения в сервисе, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории. Посмотреть актуальные показатели, включая вовлеченность участников группы можно в разделе "Моменты" в "Статистике" группы. Администраторы и модераторы групп смогут также проанализировать и сравнить показатели за разные периоды времени.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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одноклассники.ru
Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты"
Показатели "Моментов" появились в общей статистике групп и профилей
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники добавила аналитику сервиса исчезающих фото и видео "Моменты" в общую статистику групп и профилей. Теперь все администраторы, модераторы групп и владельцы профилей смогут проанализировать количество просмотров своих моментов, реакций на них, переходов по прикрепленным ссылкам и другие показатели.
Уже сейчас моменты в ОК используют более 29 млн человек в месяц. Статистика моментов поможет администраторам и владельцам групп оценить суточную эффективность публикаций, понять, какой контент понравился аудитории больше всего и почему. Это позволит выстроить эффективную стратегию продвижения в сервисе, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории.
Посмотреть актуальные показатели, включая вовлеченность участников группы можно в разделе "Моменты" в "Статистике" группы. Администраторы и модераторы групп смогут также проанализировать и сравнить показатели за разные периоды времени.