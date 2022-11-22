https://ria.ru/20221122/odnoklassniki-1833358922.html

Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты"

Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты" - РИА Новости, 22.11.2022

Одноклассники добавили аналитику в сервисе "Моменты"

Социальная сеть Одноклассники добавила аналитику сервиса исчезающих фото и видео "Моменты" в общую статистику групп и профилей. Теперь все администраторы,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:17

2022-11-22T14:17

2022-11-22T14:17

одноклассники.ru

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники добавила аналитику сервиса исчезающих фото и видео "Моменты" в общую статистику групп и профилей. Теперь все администраторы, модераторы групп и владельцы профилей смогут проанализировать количество просмотров своих моментов, реакций на них, переходов по прикрепленным ссылкам и другие показатели. Уже сейчас моменты в ОК используют более 29 млн человек в месяц. Статистика моментов поможет администраторам и владельцам групп оценить суточную эффективность публикаций, понять, какой контент понравился аудитории больше всего и почему. Это позволит выстроить эффективную стратегию продвижения в сервисе, чтобы добиться максимального вовлечения аудитории. Посмотреть актуальные показатели, включая вовлеченность участников группы можно в разделе "Моменты" в "Статистике" группы. Администраторы и модераторы групп смогут также проанализировать и сравнить показатели за разные периоды времени.

https://ria.ru/20220415/odnoklassniki-1783786000.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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