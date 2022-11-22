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Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей - РИА Новости, 22.11.2022
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Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей
Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей - РИА Новости, 22.11.2022
Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей
Белоруссии есть что предложить в ходе председательства в ОДКБ в 2023 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в преддверии саммита... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:15
2022-11-22T22:15
в мире
владимир макей
белоруссия
ереван
одкб
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссии есть что предложить в ходе председательства в ОДКБ в 2023 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в преддверии саммита организации в Ереване."Нам есть что предложить. И, поверьте, это абсолютно устремленные в будущее приоритеты, направленные на укрепление и самой организации, и взаимодействие этой организации с различными другими международными интеграционными структурами. И я убежден, что если мы действительно осознанно отнесемся к этому, к деятельности нашей организации, то мы через некоторое время получим такую эффективную структуру, на которую можно будет положиться", - сказал он в эфире телеканала СТВ.Макей подчеркнул, что ситуации, которые иногда случаются на пространстве ОДКБ, должны разрешаться непосредственно вовлеченными сторонами, и только через диалог."Если вы проследите всю историю нашей внешней политики, внешнеполитической деятельности, то мы всегда говорили, что во главу угла должна быть поставлена дипломатия. Любые войны заканчиваются за столом переговоров рано или поздно. И подходы белорусской стороны были основаны именно на этом принципе", - отметил министр.
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в мире, владимир макей , белоруссия, ереван, одкб
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Ереван, ОДКБ
22:15 22.11.2022
 
Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссии есть что предложить в ходе председательства в ОДКБ в 2023 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в преддверии саммита организации в Ереване.
"Нам есть что предложить. И, поверьте, это абсолютно устремленные в будущее приоритеты, направленные на укрепление и самой организации, и взаимодействие этой организации с различными другими международными интеграционными структурами. И я убежден, что если мы действительно осознанно отнесемся к этому, к деятельности нашей организации, то мы через некоторое время получим такую эффективную структуру, на которую можно будет положиться", - сказал он в эфире телеканала СТВ.
Макей подчеркнул, что ситуации, которые иногда случаются на пространстве ОДКБ, должны разрешаться непосредственно вовлеченными сторонами, и только через диалог.
"Если вы проследите всю историю нашей внешней политики, внешнеполитической деятельности, то мы всегда говорили, что во главу угла должна быть поставлена дипломатия. Любые войны заканчиваются за столом переговоров рано или поздно. И подходы белорусской стороны были основаны именно на этом принципе", - отметил министр.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 21:55
ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей
 
В миреВладимир МакейБелоруссияЕреванОДКБ
 
 
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