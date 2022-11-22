https://ria.ru/20221122/odkb-1833507924.html

Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей

Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей - РИА Новости, 22.11.2022

Минску есть что предложить во время председательства в ОДКБ, заявил Макей

Белоруссии есть что предложить в ходе председательства в ОДКБ в 2023 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в преддверии саммита... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:15

2022-11-22T22:15

2022-11-22T22:15

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссии есть что предложить в ходе председательства в ОДКБ в 2023 году, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в преддверии саммита организации в Ереване."Нам есть что предложить. И, поверьте, это абсолютно устремленные в будущее приоритеты, направленные на укрепление и самой организации, и взаимодействие этой организации с различными другими международными интеграционными структурами. И я убежден, что если мы действительно осознанно отнесемся к этому, к деятельности нашей организации, то мы через некоторое время получим такую эффективную структуру, на которую можно будет положиться", - сказал он в эфире телеканала СТВ.Макей подчеркнул, что ситуации, которые иногда случаются на пространстве ОДКБ, должны разрешаться непосредственно вовлеченными сторонами, и только через диалог."Если вы проследите всю историю нашей внешней политики, внешнеполитической деятельности, то мы всегда говорили, что во главу угла должна быть поставлена дипломатия. Любые войны заканчиваются за столом переговоров рано или поздно. И подходы белорусской стороны были основаны именно на этом принципе", - отметил министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир макей , белоруссия, ереван, одкб