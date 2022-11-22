https://ria.ru/20221122/odkb-1833505159.html

ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей

ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей - РИА Новости, 22.11.2022

ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны ОДКБ не в полной мере помогают Минску противостоять внешнему давлению. РИА Новости, 22.11.2022

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в мире

владимир макей

белоруссия

минск

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны ОДКБ не в полной мере помогают Минску противостоять внешнему давлению.При этом, по его словам, меняются подходы в зависимости от ситуации, которая складывается в регионе и мире в целом."Мы должны это учитывать. Мы говорим об этом открыто и откровенно. Абсолютно открыты к откровенному диалогу относительно дальнейших путей развития нашей организации", - подчеркнул министр.По словам Макея, любая организация подвержена определенным кризисам в зависимости от развития международной обстановки."Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты. Хоть я и представляю внешнеполитическое ведомство, но если мы будем говорить дипломатическим языком о существующих проблемах в данной ситуации, то мы ни к каким положительным результатам не придем. Поэтому надо обсуждать те проблемные вопросы, которые существуют, и пытаться найти концепцию для их решения", - сказал министр.

https://ria.ru/20221122/odkb-1833504422.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир макей , белоруссия, минск, одкб