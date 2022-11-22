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ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей - РИА Новости, 22.11.2022
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ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей
ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей - РИА Новости, 22.11.2022
ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны ОДКБ не в полной мере помогают Минску противостоять внешнему давлению. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T21:55
2022-11-22T21:55
в мире
владимир макей
белоруссия
минск
одкб
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны ОДКБ не в полной мере помогают Минску противостоять внешнему давлению.При этом, по его словам, меняются подходы в зависимости от ситуации, которая складывается в регионе и мире в целом."Мы должны это учитывать. Мы говорим об этом открыто и откровенно. Абсолютно открыты к откровенному диалогу относительно дальнейших путей развития нашей организации", - подчеркнул министр.По словам Макея, любая организация подвержена определенным кризисам в зависимости от развития международной обстановки."Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты. Хоть я и представляю внешнеполитическое ведомство, но если мы будем говорить дипломатическим языком о существующих проблемах в данной ситуации, то мы ни к каким положительным результатам не придем. Поэтому надо обсуждать те проблемные вопросы, которые существуют, и пытаться найти концепцию для их решения", - сказал министр.
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в мире, владимир макей , белоруссия, минск, одкб
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Минск, ОДКБ
21:55 22.11.2022
 
ОДКБ мало помогает Минску противостоять внешнему давлению, считает Макей

Макей: страны ОДКБ не в полной мере помогают Белоруссии противостоять внешнему давлению

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны ОДКБ не в полной мере помогают Минску противостоять внешнему давлению.
"Мы всегда выступали за мирное урегулирование всех споров и конфликтов. За то, что если создаешь организацию, то она должна эффективно функционировать. За то, чтобы помогать друг другу, в том числе и на международной арене, когда осуществляется необоснованное давление на ту или иную страну, чего мы, к сожалению, по отношению к Беларуси сейчас, будем откровенно говорить, не видим. Но кардинально позиция не меняется", - сказал министр в преддверии саммита в эфире канала СТВ.
При этом, по его словам, меняются подходы в зависимости от ситуации, которая складывается в регионе и мире в целом.
"Мы должны это учитывать. Мы говорим об этом открыто и откровенно. Абсолютно открыты к откровенному диалогу относительно дальнейших путей развития нашей организации", - подчеркнул министр.
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По словам Макея, любая организация подвержена определенным кризисам в зависимости от развития международной обстановки.
"Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты. Хоть я и представляю внешнеполитическое ведомство, но если мы будем говорить дипломатическим языком о существующих проблемах в данной ситуации, то мы ни к каким положительным результатам не придем. Поэтому надо обсуждать те проблемные вопросы, которые существуют, и пытаться найти концепцию для их решения", - сказал министр.
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