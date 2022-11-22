https://ria.ru/20221122/odkb-1833504422.html

Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались

Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались - РИА Новости, 23.11.2022

Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-22T21:47

2022-11-22T21:47

2022-11-23T15:35

владимир макей

белоруссия

одкб

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.Глава МИД Белоруссии пояснил, что для этого в организации должна господствовать корпоративная солидарность. "Чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда мы говорим о каких-то вещах", - подчеркнул Макей.При этом дипломат с сожалением констатировал, что претензий у государств-членов ОДКБ к друг другу остается достаточно много. "Надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья. Только так можно добиться тех целей, которые перед собой ставишь", - резюмировал министр иностранных дел Белоруссии.Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября.

https://ria.ru/20221121/odkb-1833109769.html

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир макей , белоруссия, одкб