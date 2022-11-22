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Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались - РИА Новости, 23.11.2022
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Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались
Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались - РИА Новости, 23.11.2022
Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-22T21:47
2022-11-23T15:35
владимир макей
белоруссия
одкб
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.Глава МИД Белоруссии пояснил, что для этого в организации должна господствовать корпоративная солидарность. "Чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда мы говорим о каких-то вещах", - подчеркнул Макей.При этом дипломат с сожалением констатировал, что претензий у государств-членов ОДКБ к друг другу остается достаточно много. "Надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья. Только так можно добиться тех целей, которые перед собой ставишь", - резюмировал министр иностранных дел Белоруссии.Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября.
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владимир макей , белоруссия, одкб
Владимир Макей , Белоруссия, ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
21:47 22.11.2022 (обновлено: 15:35 23.11.2022)
 
Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались

Глава МИД Белоруссии Макей: ОДКБ должна добиться того, чтобы с ней считались

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Ожидания того, что саммит этот будет результативным и встреча должна внести решительный вклад в совершенствование нашей организации. Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций - региональных, международных - считались с ОДКБ", - сказал министр в преддверии саммита в эфире канала СТВ.
Глава МИД Белоруссии пояснил, что для этого в организации должна господствовать корпоративная солидарность. "Чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда мы говорим о каких-то вещах", - подчеркнул Макей.
При этом дипломат с сожалением констатировал, что претензий у государств-членов ОДКБ к друг другу остается достаточно много. "Надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья. Только так можно добиться тех целей, которые перед собой ставишь", - резюмировал министр иностранных дел Белоруссии.
Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВладимир МакейБелоруссияОДКБ
 
 
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