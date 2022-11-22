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В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
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В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ
В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ
Экстренные отключения света начались в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:17
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в мире
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украина
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света начались в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одессе начались экстренные отключения света. Дефицит мощностей оказался на 10% выше от запланированного", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.
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в мире, одесса, украина, дтэк
В мире, Одесса, Украина, ДТЭК
10:17 22.11.2022
 
В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ

"Страна.ua": в Одессе начались экстренные отключения света

© AP Photo / Petros GiannakourisОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света начались в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Одессе начались экстренные отключения света. Дефицит мощностей оказался на 10% выше от запланированного", - говорится в Telegram-канале издания.
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:01
В Черновицкой области Украины будут отключать электричество
 
В миреОдессаУкраинаДТЭК
 
 
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