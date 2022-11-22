https://ria.ru/20221122/odessa-1833266052.html

В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ

В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

В Одессе начались экстренные отключения света, пишут СМИ

Экстренные отключения света начались в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:17

2022-11-22T10:17

2022-11-22T10:17

в мире

одесса

украина

дтэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832127818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f86b111c44c016252f2e5682b3f2aa1c.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения света начались в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одессе начались экстренные отключения света. Дефицит мощностей оказался на 10% выше от запланированного", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлениям российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. А атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала спецоперации.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833262415.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина, дтэк