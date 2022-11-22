https://ria.ru/20221122/obstrely-1833341323.html

Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа

Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:42

2022-11-22T13:42

2022-11-22T14:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что за полтора часа украинские войска выпустили по Ясиноватой и Червоногвардейскому району Макеевки по семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк