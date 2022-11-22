13:42 22.11.2022 (обновлено: 14:25 22.11.2022)
Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа
ВСУ выпустили 31 снаряд калибра 155 миллиметров по территории ДНР за полтора часа
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что за полтора часа украинские войска выпустили по Ясиноватой и Червоногвардейскому району Макеевки по семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.