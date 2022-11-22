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Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833341323.html
Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа
Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:42
2022-11-22T14:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что за полтора часа украинские войска выпустили по Ясиноватой и Червоногвардейскому району Макеевки по семь снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
13:42 22.11.2022 (обновлено: 14:25 22.11.2022)
 
Украинские войска выпустили 31 снаряд по территории ДНР за полтора часа

ВСУ выпустили 31 снаряд калибра 155 миллиметров по территории ДНР за полтора часа

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив за полтора часа в общей сложности 31 снаряд, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что за полтора часа украинские войска выпустили по Ясиноватой и Червоногвардейскому району Макеевки по семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, а по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Рабочий на восстановительных работах по замене системы отопления - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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