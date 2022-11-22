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В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833271987.html
В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция
В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция - РИА Новости, 22.11.2022
В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция
Насосная станция в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:35
2022-11-22T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Насосная станция в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: поселок Энергетик, 4, подстанция "Ясиноватая 110кВ" - зафиксировано возгорание, обесточена Верхнекальмиусская насосная станция, город Ясиноватая", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
10:35 22.11.2022
 
В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция

В ДНР заявили, что в Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ отключили насосную станцию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДетский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ
Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Детский сад в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Насосная станция в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: поселок Энергетик, 4, подстанция "Ясиноватая 110кВ" - зафиксировано возгорание, обесточена Верхнекальмиусская насосная станция, город Ясиноватая", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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