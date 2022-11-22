https://ria.ru/20221122/obstrely-1833271987.html

В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция

В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция - РИА Новости, 22.11.2022

В Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ не работает насосная станция

Насосная станция в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:35

2022-11-22T10:35

2022-11-22T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Насосная станция в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: поселок Энергетик, 4, подстанция "Ясиноватая 110кВ" - зафиксировано возгорание, обесточена Верхнекальмиусская насосная станция, город Ясиноватая", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк