https://ria.ru/20221122/obstrel-1833301212.html

Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ

Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022

Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ

Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что Ясиноватая в ДНР обесточена в результате обстрелов, он дал поручение заместителю - министру угля и энергетики ДНР... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:53

2022-11-22T11:53

2022-11-22T12:00

специальная военная операция на украине

виталий хоценко

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372233_0:133:3140:1899_1920x0_80_0_0_05ca2b1a9f96f8110fd9ef3a5e9956f1.jpg

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что Ясиноватая в ДНР обесточена в результате обстрелов, он дал поручение заместителю - министру угля и энергетики ДНР Андрею Черткову проработать схему резервного питания Ясиноватой."В результате обстрела со стороны Украины город Ясиноватая обесточен... Поставил задачу своему заместителю-министру угля и энергетики ДНР Андрею Геннадьевичу Черткову проработать схему резервного питания, которое мы можем подать на Ясиноватую", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что специалисты выйдут на подстанцию и будут работать над тем, чтобы вернуть жителям электричество, как только закончится обстрел. К работе по восстановлению электричества подключились все службы, в том числе МЧС.В свою очередь, Минугля ДНР сообщило, что в городе обесточено 108 трансформаторных подстанций, 13 котельных, восемь школ, восемь детсадов, 15 722 бытовых абонентов города.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой в ДНР осталась без света из-за обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221122/obstrely-1833271987.html

https://ria.ru/20221122/obstrel-1833254918.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий хоценко, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия