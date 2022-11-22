https://ria.ru/20221122/obstrel-1833301212.html
Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ
Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ
Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что Ясиноватая в ДНР обесточена в результате обстрелов, он дал поручение заместителю - министру угля и энергетики ДНР... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:53
2022-11-22T11:53
2022-11-22T12:00
специальная военная операция на украине
виталий хоценко
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко сообщил, что Ясиноватая в ДНР обесточена в результате обстрелов, он дал поручение заместителю - министру угля и энергетики ДНР Андрею Черткову проработать схему резервного питания Ясиноватой."В результате обстрела со стороны Украины город Ясиноватая обесточен... Поставил задачу своему заместителю-министру угля и энергетики ДНР Андрею Геннадьевичу Черткову проработать схему резервного питания, которое мы можем подать на Ясиноватую", - написал он в своем Telegram-канале.Хоценко добавил, что специалисты выйдут на подстанцию и будут работать над тем, чтобы вернуть жителям электричество, как только закончится обстрел. К работе по восстановлению электричества подключились все службы, в том числе МЧС.В свою очередь, Минугля ДНР сообщило, что в городе обесточено 108 трансформаторных подстанций, 13 котельных, восемь школ, восемь детсадов, 15 722 бытовых абонентов города.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Верхнекальмиусская насосная станция в Ясиноватой в ДНР осталась без света из-за обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221122/obstrely-1833271987.html
https://ria.ru/20221122/obstrel-1833254918.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
11:53 22.11.2022 (обновлено: 12:00 22.11.2022)
Ясиноватую обесточило из-за обстрелов со стороны ВСУ
Премьер ДНР Хоценко заявил, что Ясиноватая в ДНР обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ