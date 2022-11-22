https://ria.ru/20221122/obstrel-1833300080.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта - РИА Новости, 22.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
Украинские войска во вторник обстреляли Донецк и еще два населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:47
2022-11-22T11:47
2022-11-22T11:49
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Донецк и еще два населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.20 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 9.30 мск по Минеральному - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.32 мск по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.16 мск и 10.26 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.32 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221122/zaporozhe-1833293291.html
https://ria.ru/20221122/krym-1833290315.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:47 22.11.2022 (обновлено: 11:49 22.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и еще два населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Минеральное