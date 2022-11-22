https://ria.ru/20221122/obstrel-1833254918.html

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 65 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T09:21

2022-11-22T09:21

2022-11-22T09:21

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 65 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 328 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. Выпустив 328 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Озеряновка, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Михайловка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833155742.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк