https://ria.ru/20221122/oborona-1833454977.html
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону - РИА Новости, 22.11.2022
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:14
2022-11-22T18:14
2022-11-22T18:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры обороны этих стран, сообщает финское минобороны."В свете изменившейся ситуации в сфере безопасности сотрудничество и единство между странами-единомышленниками приобретает особое значение. По этой причине Финляндия, Норвегия и Швеция укрепляют и совершенствуют трехстороннее оборонное сотрудничество", - говорится в сообщении.Трехстороннее оборонное сотрудничество поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран (NORDEFCO). Оно также дополняет другое трехстороннее соглашение между Данией, Норвегией и Швецией, а также двустороннее оборонное сотрудничество между участниками, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html
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в мире, норвегия, швеция, финляндия
В мире, Норвегия, Швеция, Финляндия
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону, особенно в северных районах