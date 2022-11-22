Рейтинг@Mail.ru
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/oborona-1833454977.html
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону - РИА Новости, 22.11.2022
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:14
2022-11-22T18:14
в мире
норвегия
швеция
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры обороны этих стран, сообщает финское минобороны."В свете изменившейся ситуации в сфере безопасности сотрудничество и единство между странами-единомышленниками приобретает особое значение. По этой причине Финляндия, Норвегия и Швеция укрепляют и совершенствуют трехстороннее оборонное сотрудничество", - говорится в сообщении.Трехстороннее оборонное сотрудничество поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран (NORDEFCO). Оно также дополняет другое трехстороннее соглашение между Данией, Норвегией и Швецией, а также двустороннее оборонное сотрудничество между участниками, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html
норвегия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, швеция, финляндия
В мире, Норвегия, Швеция, Финляндия
18:14 22.11.2022
 
Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону

Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону, особенно в северных районах

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры обороны этих стран, сообщает финское минобороны.
"В свете изменившейся ситуации в сфере безопасности сотрудничество и единство между странами-единомышленниками приобретает особое значение. По этой причине Финляндия, Норвегия и Швеция укрепляют и совершенствуют трехстороннее оборонное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Трехстороннее оборонное сотрудничество поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран (NORDEFCO). Оно также дополняет другое трехстороннее соглашение между Данией, Норвегией и Швецией, а также двустороннее оборонное сотрудничество между участниками, уточняется в сообщении.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Steadfast Jazz на полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:00
"Это исторический момент": блок НАТО дал трещину
 
В миреНорвегияШвецияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала