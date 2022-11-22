https://ria.ru/20221122/oborona-1833454977.html

Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону

Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону - РИА Новости, 22.11.2022

Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят совместную оборону

Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:14

2022-11-22T18:14

2022-11-22T18:14

в мире

норвегия

швеция

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя - РИА Новости. Финляндия, Норвегия и Швеция укрепят оборонное сотрудничество, особенно в северных районах, соответствующее соглашение подписали во вторник в Осло министры обороны этих стран, сообщает финское минобороны."В свете изменившейся ситуации в сфере безопасности сотрудничество и единство между странами-единомышленниками приобретает особое значение. По этой причине Финляндия, Норвегия и Швеция укрепляют и совершенствуют трехстороннее оборонное сотрудничество", - говорится в сообщении.Трехстороннее оборонное сотрудничество поддерживает цели более широкого оборонного сотрудничества Северных стран (NORDEFCO). Оно также дополняет другое трехстороннее соглашение между Данией, Норвегией и Швецией, а также двустороннее оборонное сотрудничество между участниками, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html

норвегия

швеция

финляндия

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в мире, норвегия, швеция, финляндия