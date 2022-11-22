https://ria.ru/20221122/obligatsii-1833358507.html
ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится
ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится - РИА Новости, 22.11.2022
ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится
ПСБ рассчитывает, что в 2023 году по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах продолжится выпуск "зеленых" облигаций, сообщает пресс-служба банка... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:16
2022-11-22T14:16
2022-11-22T14:16
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
антон дроздов
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ПСБ рассчитывает, что в 2023 году по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах продолжится выпуск "зеленых" облигаций, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление зампредседателя ПСБ Антона Дроздова в ходе выступления на круглом столе "Зеленое финансирование для поддержки глобального энергоперехода", организованного в рамках форума "Атомэкспо 2022".Он добавил, что ПСБ наблюдает также спрос на переходные облигации, адаптационные облигации и на финансирование проектов социального воздействия.При этом Дроздов назвал три фактора, преодоление которых позволило бы стимулировать дальнейшее развитие рынка: "В первую очередь, это макроэкономические факторы: длина, волатильность и ликвидность нашего рынка немного не соответствуют характеристикам "зеленых" проектов, которые обычно достаточно долгие и дорогие. Во-вторых, необходимо гармонизировать методологию оценки "зеленого" финансирования. И наконец, необходимо совершенствовать инструменты "зеленого" финансирования в целях повышения эффективности их использования".В настоящее время "зеленое" финансирование составляет около 15% кредитного портфеля юридических лиц ПСБ.
https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, антон дроздов
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика, Антон Дроздов
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ПСБ рассчитывает, что в 2023 году по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах продолжится выпуск "зеленых" облигаций, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление зампредседателя ПСБ Антона Дроздова в ходе выступления на круглом столе "Зеленое финансирование для поддержки глобального энергоперехода", организованного в рамках форума "Атомэкспо 2022".
"Мы в первую очередь исходим из запросов клиентов - в настоящее время они обращаются и за консалтинговыми услугами в сфере устойчивого развития, и за услугами сопровождения, и непосредственно за "зеленым" финансированием. Среди таких клиентов есть и предприятия малого и среднего бизнеса. В нашем портфеле "зеленые" кредиты для предприятий транспорта, ЖХК, энергетики, сферы обращения с отходами. Мы принимали участие в нескольких выпусках "зеленых" облигаций. Мы также рассчитываем, что по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах будут организованы выпуски таких бумаг и в следующем году. Кроме того, мы планируем участвовать в реализации закона об ограничении выбросов парниковых газов", - сообщил Дроздов.
Он добавил, что ПСБ
наблюдает также спрос на переходные облигации, адаптационные облигации и на финансирование проектов социального воздействия.
При этом Дроздов назвал три фактора, преодоление которых позволило бы стимулировать дальнейшее развитие рынка: "В первую очередь, это макроэкономические факторы: длина, волатильность и ликвидность нашего рынка немного не соответствуют характеристикам "зеленых" проектов, которые обычно достаточно долгие и дорогие. Во-вторых, необходимо гармонизировать методологию оценки "зеленого" финансирования. И наконец, необходимо совершенствовать инструменты "зеленого" финансирования в целях повышения эффективности их использования".
В настоящее время "зеленое" финансирование составляет около 15% кредитного портфеля юридических лиц ПСБ.