https://ria.ru/20221122/obligatsii-1833358507.html

ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится

ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится - РИА Новости, 22.11.2022

ПСБ рассчитывает, что тренд на выпуск "зеленых" облигаций продолжится

ПСБ рассчитывает, что в 2023 году по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах продолжится выпуск "зеленых" облигаций, сообщает пресс-служба банка... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:16

2022-11-22T14:16

2022-11-22T14:16

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

антон дроздов

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ПСБ рассчитывает, что в 2023 году по мере расширения "зеленых" секций на российских биржах продолжится выпуск "зеленых" облигаций, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заявление зампредседателя ПСБ Антона Дроздова в ходе выступления на круглом столе "Зеленое финансирование для поддержки глобального энергоперехода", организованного в рамках форума "Атомэкспо 2022".Он добавил, что ПСБ наблюдает также спрос на переходные облигации, адаптационные облигации и на финансирование проектов социального воздействия.При этом Дроздов назвал три фактора, преодоление которых позволило бы стимулировать дальнейшее развитие рынка: "В первую очередь, это макроэкономические факторы: длина, волатильность и ликвидность нашего рынка немного не соответствуют характеристикам "зеленых" проектов, которые обычно достаточно долгие и дорогие. Во-вторых, необходимо гармонизировать методологию оценки "зеленого" финансирования. И наконец, необходимо совершенствовать инструменты "зеленого" финансирования в целях повышения эффективности их использования".В настоящее время "зеленое" финансирование составляет около 15% кредитного портфеля юридических лиц ПСБ.

https://ria.ru/20220923/investinstrumenty-1818930424.html

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Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, антон дроздов