Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/nvidia-1833273091.html
Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России
Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России - РИА Новости, 22.11.2022
Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России
Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:37
2022-11-22T10:38
экономика
эльдар муртазин
россия
nvidia corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92730/45/927304507_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_a222065a9620c0a42c5dc5ee0444e1ba.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого производителя видеокарт, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.После квартального отчёта, опубликованного 18 ноября, компания на своём портале сообщила, что закрыла операции в России. При этом отмечалось, что прямые продажи в РФ в 2022 финансовом году были с точки зрения всего её бизнеса несущественными, доля выручки составила примерно 2%."На рынок графических продуктов это никак не влияет, так как компания Nvidia сама в Россию ничего напрямую не поставляла, это делали партнеры. А партнеры компании как продавали видеокарты, так и продают", - сказал Муртазин.При этом, по словам эксперта, некоторые российские суперкомпьютеры построены на решениях Nvidia, и "именно подобные решения мы перестанем получать".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92730/45/927304507_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_4c175b2f855d34d409961b5f5897e75d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльдар муртазин, россия, nvidia corporation
Экономика, Эльдар Муртазин, Россия, NVIDIA Corporation
10:37 22.11.2022 (обновлено: 10:38 22.11.2022)
 
Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России

Эксперт Муртазин: Nvidia уходит из России, но поставки видеокарт идут через ее партнеров

© РИА Новости / Сергей КузнецовСотрудник офиса работает за компьютером
Сотрудник офиса работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Сотрудник офиса работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого производителя видеокарт, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
После квартального отчёта, опубликованного 18 ноября, компания на своём портале сообщила, что закрыла операции в России. При этом отмечалось, что прямые продажи в РФ в 2022 финансовом году были с точки зрения всего её бизнеса несущественными, доля выручки составила примерно 2%.
"На рынок графических продуктов это никак не влияет, так как компания Nvidia сама в Россию ничего напрямую не поставляла, это делали партнеры. А партнеры компании как продавали видеокарты, так и продают", - сказал Муртазин.
При этом, по словам эксперта, некоторые российские суперкомпьютеры построены на решениях Nvidia, и "именно подобные решения мы перестанем получать".
 
ЭкономикаЭльдар МуртазинРоссияNVIDIA Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала