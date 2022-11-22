https://ria.ru/20221122/nvidia-1833273091.html

Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России

Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперт прокомментировал уход Nvidia из России

Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:37

2022-11-22T10:37

2022-11-22T10:38

экономика

эльдар муртазин

россия

nvidia corporation

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого производителя видеокарт, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.После квартального отчёта, опубликованного 18 ноября, компания на своём портале сообщила, что закрыла операции в России. При этом отмечалось, что прямые продажи в РФ в 2022 финансовом году были с точки зрения всего её бизнеса несущественными, доля выручки составила примерно 2%."На рынок графических продуктов это никак не влияет, так как компания Nvidia сама в Россию ничего напрямую не поставляла, это делали партнеры. А партнеры компании как продавали видеокарты, так и продают", - сказал Муртазин.При этом, по словам эксперта, некоторые российские суперкомпьютеры построены на решениях Nvidia, и "именно подобные решения мы перестанем получать".

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, эльдар муртазин, россия, nvidia corporation