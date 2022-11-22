https://ria.ru/20221122/niletto-1833320360.html

Niletto оскорбил фанатку и выложил ее персональные данные в Сеть

Niletto оскорбил фанатку и выложил ее персональные данные в Сеть - РИА Новости, 22.11.2022

Niletto оскорбил фанатку и выложил ее персональные данные в Сеть

Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил поклонницу и выложил ее персональные данные после возврата денег за билет. Артист обнародовал переписку с ней в своей... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:29

2022-11-22T13:29

2022-11-22T13:29

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил поклонницу и выложил ее персональные данные после возврата денег за билет. Артист обнародовал переписку с ней в своей соцсети. На скриншотах видно, что девушка возмутилась плохим качеством звука на концерте исполнителя. Музыкант вернул поклоннице деньги за концерт и сослался на некачественную работу местного организатора мероприятия. Также он обвинил девушку в неуважении к нему и заявил, что больше не хочет видеть ее на своих концертах. Кроме того, он публично оскорбил поклонницу и выложил ее личные данные в Сеть. Ранее артист оправдался за мат в адрес журналистов на спортивной площадке в Екатеринбурге. Он потребовал у них "сделать десять отжиманий или уходить".

https://ria.ru/20221121/shura-1833178953.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес