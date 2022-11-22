Niletto оскорбил фанатку и выложил ее персональные данные в Сеть
Niletto публично оскорбил фанатку и выложил ее данные после возврата денег за билет
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАртист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце.
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) оскорбил поклонницу и выложил ее персональные данные после возврата денег за билет. Артист обнародовал переписку с ней в своей соцсети.
На скриншотах видно, что девушка возмутилась плохим качеством звука на концерте исполнителя.
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
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Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
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Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
1 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
2 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
"Это был не концерт, а издевательство! Ни одного слова не слышно! Полная лажа! Люди растерянные стояли. Я просто ушла, не стала слушать. Вообще не ожидала такого отношения к зрителям!" – пожаловалась слушательница.
Музыкант вернул поклоннице деньги за концерт и сослался на некачественную работу местного организатора мероприятия. Также он обвинил девушку в неуважении к нему и заявил, что больше не хочет видеть ее на своих концертах.
"Если честно, раз вам не понравился звук, так предъявите претензию вашему местному организатору. Почему такой плохой аппарат и такая плохая сцена. Я лично и моя команда отработали на 100 %. А что называется неуважением, так лично писать артисту такие слова. Отправляю вам деньги из личного кармана, но чтобы больше вас на своих концертах не видел!" – отреагировал Niletto.
Кроме того, он публично оскорбил поклонницу и выложил ее личные данные в Сеть.
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
1 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
2 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
1 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
2 из 2
Скриншот переписки Niletto с поклонницей в социальной сети
"Надеюсь ваше гнильцо стоило того!" – добавил певец.
Ранее артист оправдался за мат в адрес журналистов на спортивной площадке в Екатеринбурге. Он потребовал у них "сделать десять отжиманий или уходить".