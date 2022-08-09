https://ria.ru/20220809/niletto-1808354975.html

Niletto оправдался за мат в адрес журналистов

Niletto оправдался за мат в адрес журналистов - РИА Новости, 09.08.2022

Niletto оправдался за мат в адрес журналистов

Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:20

2022-08-09T16:20

2022-08-09T16:20

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632828_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_80e6b3b8a87660f57dd0a3cb287a23d9.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на спортивной площадке. Когда на мероприятие подоспели журналисты и поклонники и начали делать фото, исполнитель обругал их, потребовав сделать 10 отжиманий или уходить.В итоге тренировку все же удалось провести, сообщил певец.Артист отметил, что был конкурс для тех, кто дольше всех провисит на турнике, соревнование по прыжкам на брусья, а самые юные участники побросали мяч в кольцо "на удачу". Певец отметил, что все победители получат подарки.Ранее артист представил в Сети свой новый альбом "Криолит".

https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес