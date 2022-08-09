https://ria.ru/20220809/niletto-1808354975.html
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов - РИА Новости, 09.08.2022
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов
Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:20
2022-08-09T16:20
2022-08-09T16:20
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на спортивной площадке. Когда на мероприятие подоспели журналисты и поклонники и начали делать фото, исполнитель обругал их, потребовав сделать 10 отжиманий или уходить.В итоге тренировку все же удалось провести, сообщил певец.Артист отметил, что был конкурс для тех, кто дольше всех провисит на турнике, соревнование по прыжкам на брусья, а самые юные участники побросали мяч в кольцо "на удачу". Певец отметил, что все победители получат подарки.Ранее артист представил в Сети свой новый альбом "Криолит".
https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов на спортивной площадке в Екатеринбурге
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на спортивной площадке. Когда на мероприятие подоспели журналисты и поклонники и начали делать фото, исполнитель обругал их, потребовав сделать 10 отжиманий или уходить.
В итоге тренировку все же удалось провести, сообщил певец.
"Ну что, Екатеринбург. Легкий отчет о том, как сходили сегодня на площадку: пришло очень много людей. Сделали три спортивных челленджа в виде конкурса", – сказал Niletto.
Артист отметил, что был конкурс для тех, кто дольше всех провисит на турнике, соревнование по прыжкам на брусья, а самые юные участники побросали мяч в кольцо "на удачу". Певец отметил, что все победители получат подарки.
"Все было позитивно", – заключил Niletto.
Ранее артист представил
в Сети свой новый альбом "Криолит".