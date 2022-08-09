Рейтинг@Mail.ru
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220809/niletto-1808354975.html
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов - РИА Новости, 09.08.2022
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов
Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:20
2022-08-09T16:20
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632828_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_80e6b3b8a87660f57dd0a3cb287a23d9.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на спортивной площадке. Когда на мероприятие подоспели журналисты и поклонники и начали делать фото, исполнитель обругал их, потребовав сделать 10 отжиманий или уходить.В итоге тренировку все же удалось провести, сообщил певец.Артист отметил, что был конкурс для тех, кто дольше всех провисит на турнике, соревнование по прыжкам на брусья, а самые юные участники побросали мяч в кольцо "на удачу". Певец отметил, что все победители получат подарки.Ранее артист представил в Сети свой новый альбом "Криолит".
https://ria.ru/20220809/zverev-1808265446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632828_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b05509da9ebfa3b9bcbdbd3635ac763a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
16:20 09.08.2022
 
Niletto оправдался за мат в адрес журналистов

Niletto оправдался за мат в адрес журналистов на спортивной площадке в Екатеринбурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце.
Артист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце. - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певец Niletto (Данил Прытков) в социальных сетях оправдался за мат в адрес журналистов. В Екатеринбурге он пригласил всех желающих на совместную тренировку на спортивной площадке. Когда на мероприятие подоспели журналисты и поклонники и начали делать фото, исполнитель обругал их, потребовав сделать 10 отжиманий или уходить.
В итоге тренировку все же удалось провести, сообщил певец.

"Ну что, Екатеринбург. Легкий отчет о том, как сходили сегодня на площадку: пришло очень много людей. Сделали три спортивных челленджа в виде конкурса", – сказал Niletto.

Артист отметил, что был конкурс для тех, кто дольше всех провисит на турнике, соревнование по прыжкам на брусья, а самые юные участники побросали мяч в кольцо "на удачу". Певец отметил, что все победители получат подарки.

"Все было позитивно", – заключил Niletto.

Ранее артист представил в Сети свой новый альбом "Криолит".
Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 13:59Шоубиз
Сергей Зверев пожаловался на излишнее внимание поклонников на отдыхе
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала