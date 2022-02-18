https://ria.ru/20220218/album-1773550954.html

Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит"

Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит" - РИА Новости, 18.02.2022

Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит"

Музыкант Niletto (Данил Прытков) презентовал в Сети новый альбом "Криолит". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:15

2022-02-18T14:15

2022-02-18T14:15

культура

новости культуры

музыка

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773547025_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_39fd3ca720299c1fb1213c67697080ca.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Музыкант Niletto (Данил Прытков) презентовал в Сети новый альбом "Криолит". В сборник вошло 11 разножанровых треков, каждый из которых получился личным, интимным, но при этом музыкальным. Niletto позволяет себе использовать автотюн (программа для изменения голоса — Прим. ред.), а затем брать низкие ноты и исполнять романс. Музыкант также наполнил сборник множеством пасхалок, которыми связаны между собой песни. Все их он предлагает найти слушателям. "Криолит" доступен на многих цифровых площадках.

https://ria.ru/20220217/downton-1773377356.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, музыка, шоу-бизнес