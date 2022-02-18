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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/album-1773550954.html
Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит"
Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит" - РИА Новости, 18.02.2022
Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит"
Музыкант Niletto (Данил Прытков) презентовал в Сети новый альбом "Криолит". РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:15
2022-02-18T14:15
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Музыкант Niletto (Данил Прытков) презентовал в Сети новый альбом "Криолит". В сборник вошло 11 разножанровых треков, каждый из которых получился личным, интимным, но при этом музыкальным. Niletto позволяет себе использовать автотюн (программа для изменения голоса — Прим. ред.), а затем брать низкие ноты и исполнять романс. Музыкант также наполнил сборник множеством пасхалок, которыми связаны между собой песни. Все их он предлагает найти слушателям. "Криолит" доступен на многих цифровых площадках.
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новости культуры, музыка, шоу-бизнес
14:15 18.02.2022
 
Niletto представил в Сети новый альбом "Криолит"

Музыкант Niletto, автор хита "Любимка", выпустил на цифровых площадках альбом "Криолит"

© Фото : предоставлено пресс-службой исполнителяРоссийский певец Niletto
Российский певец Niletto - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой исполнителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Музыкант Niletto (Данил Прытков) презентовал в Сети новый альбом "Криолит".
В сборник вошло 11 разножанровых треков, каждый из которых получился личным, интимным, но при этом музыкальным.
Niletto позволяет себе использовать автотюн (программа для изменения голоса — Прим. ред.), а затем брать низкие ноты и исполнять романс. Музыкант также наполнил сборник множеством пасхалок, которыми связаны между собой песни. Все их он предлагает найти слушателям.
"Криолит" доступен на многих цифровых площадках.
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