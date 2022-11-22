https://ria.ru/20221122/neytrony-1833467704.html

Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований

Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований - РИА Новости, 22.11.2022

Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований

Эксплуатация будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР позволит России стать единственным в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:51

2022-11-22T18:51

2022-11-22T18:51

наука

россия

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российская академия наук

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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Эксплуатация будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР позволит России стать единственным в мире обладателем комплекса разнообразных источников нейтронов для передовых научных исследований, заявил вице-президент Российской академии наук, декан Химического факультета МГУ имени Ломоносова академик Степан Калмыков.В России формируется программа, которая объединила бы несколько исследовательских реакторов, отметил Калмыков в беседе с журналистами на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи. "Реактор ПИК, который создает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", и МБИР, который создает "Росатом". В результате мы будем иметь полный спектр услуг по всесторонним исследованиям материалов с помощью нейтронов", - подчеркнул он.В итоге Россия будет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований, добавил Калмыков. "Это такие "загоризонтные" эксперименты, которые будут в ближайшие десятилетия определять как энергетические, так и неэнергетические возможности использования атомной энергии", - пояснил он.Методы исследований, основанные на использовании нейтронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов, находят применение при проведении фундаментальных исследований и разработке передовых технологий для многих отраслей экономики - от материаловедения и структурной химии до наук о жизни, медицинских, био- и природоподобных технологий.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию формально намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.Планируется, что на базе МБИР будет действовать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

https://ria.ru/20220815/plutoniy-1809581762.html

https://ria.ru/20220725/tpu-1804288271.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

наука, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук