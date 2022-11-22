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Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований - РИА Новости, 22.11.2022
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Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований
Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований - РИА Новости, 22.11.2022
Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований
Эксплуатация будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР позволит России стать единственным в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:51
2022-11-22T18:51
наука
россия
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Эксплуатация будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР позволит России стать единственным в мире обладателем комплекса разнообразных источников нейтронов для передовых научных исследований, заявил вице-президент Российской академии наук, декан Химического факультета МГУ имени Ломоносова академик Степан Калмыков.В России формируется программа, которая объединила бы несколько исследовательских реакторов, отметил Калмыков в беседе с журналистами на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи. "Реактор ПИК, который создает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", и МБИР, который создает "Росатом". В результате мы будем иметь полный спектр услуг по всесторонним исследованиям материалов с помощью нейтронов", - подчеркнул он.В итоге Россия будет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований, добавил Калмыков. "Это такие "загоризонтные" эксперименты, которые будут в ближайшие десятилетия определять как энергетические, так и неэнергетические возможности использования атомной энергии", - пояснил он.Методы исследований, основанные на использовании нейтронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов, находят применение при проведении фундаментальных исследований и разработке передовых технологий для многих отраслей экономики - от материаловедения и структурной химии до наук о жизни, медицинских, био- и природоподобных технологий.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию формально намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.Планируется, что на базе МБИР будет действовать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.
https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html
https://ria.ru/20220815/plutoniy-1809581762.html
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60
наука, россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук
Наука, Россия, Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук
18:51 22.11.2022
 
Академик: Россия будет лидером по реакторам для нейтронных исследований

Академик Калмыков: у России будет полный комплекс установок для нейтронных исследований

© предоставлено госкорпорацией "Росатом"Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде
Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде
© предоставлено госкорпорацией "Росатом"
Строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде. Архивное фото
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Эксплуатация будущего самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР позволит России стать единственным в мире обладателем комплекса разнообразных источников нейтронов для передовых научных исследований, заявил вице-президент Российской академии наук, декан Химического факультета МГУ имени Ломоносова академик Степан Калмыков.
В России формируется программа, которая объединила бы несколько исследовательских реакторов, отметил Калмыков в беседе с журналистами на полях международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи. "Реактор ПИК, который создает Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", и МБИР, который создает "Росатом". В результате мы будем иметь полный спектр услуг по всесторонним исследованиям материалов с помощью нейтронов", - подчеркнул он.
Белоярская атомная станция - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 08:00Наука
Вечная энергия. Российские ядерщики запустили замкнутую реакцию
В итоге Россия будет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований, добавил Калмыков. "Это такие "загоризонтные" эксперименты, которые будут в ближайшие десятилетия определять как энергетические, так и неэнергетические возможности использования атомной энергии", - пояснил он.
Методы исследований, основанные на использовании нейтронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов, находят применение при проведении фундаментальных исследований и разработке передовых технологий для многих отраслей экономики - от материаловедения и структурной химии до наук о жизни, медицинских, био- и природоподобных технологий.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 04:15Ядерные технологии
В "Росатоме" планируют начать использовать плутоний по-новому
Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию формально намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.
Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.
Планируется, что на базе МБИР будет действовать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники смогут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.
Ядерный реактор - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 03:00Наука
Атомные малютки. В России нашли способ обезопасить советскую разработку
 
НаукаРоссияТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наук
 
 
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