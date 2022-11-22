Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве
Уборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия - снегопад, ледяной дождь, местами гололед - сохранятся на протяжении всего дня, прирост свежевыпавшего снега может составить до пяти сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, в уборке задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"В первой половине дня провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.