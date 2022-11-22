https://ria.ru/20221122/nepogoda-1833331985.html

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве - РИА Новости, 22.11.2022

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве

Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:23

2022-11-22T13:23

2022-11-22T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833331659_0:212:3261:2047_1920x0_80_0_0_bab81e8064e35c1e1d6abf4f1a367e7f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

https://ria.ru/20221122/dozhd-1833297474.html

https://ria.ru/20221122/gololed-1833298989.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы