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Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве - РИА Новости, 22.11.2022
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Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве
Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве - РИА Новости, 22.11.2022
Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве
Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:23
2022-11-22T13:23
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петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:23 22.11.2022
 

Более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч машин борются с непогодой в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве
Уборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уборка снега на Поклонной горе во время ледяного дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 75 тысяч специалистов и свыше 10 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий непогоды в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия - снегопад, ледяной дождь, местами гололед - сохранятся на протяжении всего дня, прирост свежевыпавшего снега может составить до пяти сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, в уборке задействованы более 75 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц коммунальной техники", - отметил Бирюков.
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"В первой половине дня провели сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторим по мере выпадения осадков. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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