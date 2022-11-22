https://ria.ru/20221122/neft-1833509210.html

Потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала, пишут СМИ

Потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

Потолок цен на нефть может быть выше обсуждаемого интервала, пишут СМИ

Потолок цен на российскую нефть, вводимый западными странами, может превысить обсуждаемый интервал в 40-60 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:26

2022-11-22T22:26

2022-11-22T23:31

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Потолок цен на российскую нефть, вводимый западными странами, может превысить обсуждаемый интервал в 40-60 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документ.По данным СМИ, речь идет о незначительном изменении диапазона стоимости.Кроме того, ЕС может ограничить на 90 дней предоставление услуг судам, перевозящим нефть по цене выше лимита. При этом ранее планировалось вводить такие санкции на постоянной основе.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США и союзники могут в среду договориться о лимите цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221108/gaz-1830081544.html

https://ria.ru/20221122/evrosoyuz-1833508491.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, в мире, владимир путин, александр новак, россия, сша, европа, евросоюз, великобритания, g7