19:41 22.11.2022 (обновлено: 19:52 22.11.2022)
СМИ: США и союзники планируют договориться о лимите цен на российскую нефть
WSJ: США и союзники договорятся о лимите цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США и союзники могут в среду договориться о пределе цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов, сообщает Wall Street Journal.
"США и союзники намерены договориться об уровне предела цен на российскую нефть в среду, чиновники обсуждают его установку в 60 долларов за баррель", - сообщает издание со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.
По этим же данным, предел могут установить на уровне 70 долларов, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря. "Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС", - сообщает издание.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.