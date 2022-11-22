https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html

"Дырявый потолок": эксперт оценил инициативу Запада против российской нефти

"Дырявый потолок": эксперт оценил инициативу Запада против российской нефти - РИА Новости, 22.11.2022

"Дырявый потолок": эксперт оценил инициативу Запада против российской нефти

Потолок цены на российскую нефть, который хотят ввести G7 и Евросоюз, будет весьма "дырявым", так как юридических возможностей обойти запрет на страхование и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T05:36

2022-11-22T05:36

2022-11-22T15:43

экономика

цены на нефть

россия

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g7

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urals

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Потолок цены на российскую нефть, который хотят ввести G7 и Евросоюз, будет весьма "дырявым", так как юридических возможностей обойти запрет на страхование и перевозку нефти выше лимита сотни, такое мнение РИА Новости высказал директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев."Решение найдется. Делегации G7 это прекрасно понимают, поэтому потолок будет весьма дырявым. В нем будут исключения, отсрочки внедрения, отлагательные условия", — сказал Канищев.По его словам, юридических вариантов обойти запрет у других стран много, например, нефть будет покупаться по цене потолка, а далее плюс присадка в нее и дополнительные услуги по предварительной бункеровке.В минувшую пятницу агентство Блумберг сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечали, что сроки данного объявления могут измениться.Множественный парадоксКанищев, отвечая на вопрос, удастся ли ограничить цену российской нефти, отметил, что некий потолок формально будет установлен, так как у G7 нет политической возможности "откатиться", страны уже много раз обещали это избирателям. Другой вопрос, будет ли он работать. "Сама по себе идея потолка цены — множественный парадокс двойных стандартов", — сказал эксперт.Канищев объяснил первый парадокс тем, что G7 не заявляют, что не будут покупать российскую нефть дороже лимита. Они запретят компаниям предоставлять услуги по доставке и страхованию транспортировки нефти из России в любую точку мира, если ее цена превышает потолок. Но если кто-то привезет им это сырье по более высокой цене, то ограничений на ее покупку не будет. При этом для стран Азии это возможность нового бизнеса — чтобы перевозить более дорогую нефть, они могут развивать компании, не подпадающие под американские и европейские санкции.Второй парадокс в том, что США объявляют экономику России нерыночной, но при этом сами используют нерыночный механизм для ограничения цены товара."Это очень опасный прецедент. Если он будет введен, в дальнейшем по аналогии возникнет желание, а в США прецедентное право, ввести подобные потолки на все группы товаров, цена на которые не устраивает покупателя: полупроводники из Сингапура, бананы из Эквадора или автомобили из Германии. Сложно сказать, к чему это приведет, но последствия для мировой торговли, очевидно, будут катастрофическими. И в конце концов это не сработает", — пояснил Канищев.Ценовой потолок от G7 и ЕвросоюзаПятилетний средний показатель стоимости нефти Urals — примерно 65 долларов, отмечает аналитик. По его оценкам, это может стать нижним уровнем возможного потолка. Верхний уровень — примерно 100 долларов за баррель. "Итого средняя цена потолка — 82,5 доллара за баррель, что примерно соответствует фактическому текущему курсу продажи, при этом позволяет минимизировать риски ухода российской нефти с рынка и сохранить политическое лицо", — заключил Канищев.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221121/politizatsiya-1833204478.html

https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

https://ria.ru/20221121/opek-1833202318.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, германия, g7, евросоюз, urals, санкции в отношении россии, в мире