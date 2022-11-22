https://ria.ru/20221122/nedelya-1833492034.html

В открытии Недели русского языка в Берлине участвовали около 500 человек

В открытии Недели русского языка в Берлине участвовали около 500 человек - РИА Новости, 22.11.2022

В открытии Недели русского языка в Берлине участвовали около 500 человек

Около 500 человек из 12 стран приняли участие как в онлайн-, так и оффлайн-формате в открытии Недели русского языка в немецкой столице во вторник, заявил на... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T20:30

2022-11-22T20:30

2022-11-22T20:30

сергей нечаев (дипломат)

берлин (город)

германия

европа

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

русский язык в мире

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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Около 500 человек из 12 стран приняли участие как в онлайн-, так и оффлайн-формате в открытии Недели русского языка в немецкой столице во вторник, заявил на церемонии открытия мероприятия глава представительства Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский."У нас сегодня в зале присутствуют представители 12 стран, порядка 100 человек. И порядка 400 человек у нас подключились к Неделе онлайн. Назову страны: Албания, Великобритания, Бельгия, Италия, Испания, Латвия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Финляндия и, конечно, Германия", - сказал Извольский.Как заявил на церемонии посол России в Берлине Сергей Нечаев, Неделя русского языка проходит в столице Германии уже в пятнадцатый раз."Вы собираетесь здесь, чтобы обменяться мнениями о том, как преподавать, переводить наш замечательный язык, доводить все преимущества нашего языка до иностранной аудитории с тем, чтобы мир знал, какую огромную цивилизационную, духовно-культурную ценность несет наш язык уже многие столетия. Мне очень приятно, что вы здесь собрались несмотря на многочисленные организационные проблемы... Спасибо и за гражданское мужество", - сказал Нечаев.Он добавил, что сейчас, к сожалению, в некоторых странах русский язык не в почете "в силу известной политической конъюнктуры"."Но тем не менее, язык наш зачеркнуть невозможно, как и нашу культуру. И количество желающих изучать русский язык, говорить на нем, переводить русскую классическую литературу меньше не становится", - заключил дипломат.Замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов, который подключился к церемонии онлайн, добавил, что многие мероприятия, которые планировались на текущий год, пришлось отложить на следующий, но принципиальной позицией стало решение не переносить Неделю русского языка."Потому что очень много специалистов не только в Германии, но и в Европе это мероприятие очень ждут, чтобы встретиться, обменяться опытом, поговорить о наработках. Изменяющаяся ситуация требует и новых подходов к мотивации изучения языка и к самому изучению языка", - пояснил Шевцов.Неделя русского языка в Берлине будет проходить в гибридном формате с 22 по 25 ноября. Темой Недели этого года станет "Методология и методика преподавания русского языка в полилингвальном образовательном пространстве Европы". Более 100 педагогов и русистов обсудят методическое обеспечение обучения русскому языку в дошкольном и начальном школьном образовании Европы. Они также коснутся исследований в области языкознания, методик преподавания русского языка как иностранного и вопросов перевода художественной литературы.Перед участниками мероприятия выступят ведущие европейские литературоведы, лингвисты и переводчики художественной литературы Александр Ницберг, Александр Данилевский, Елена Беленинова и Владимир Синячкин. Организаторами мероприятия стали Россотрудничество, Русский дом в Берлине, Международный институт охраны труда и Институт русского языка Российского университета дружбы народов.

https://ria.ru/20221101/russkiy-1828355116.html

https://ria.ru/20221109/yazyk-1830339744.html

https://ria.ru/20221122/aktsiya-1833385281.html

https://sn.ria.ru/20221021/russkiy_yazyk-1825570071.html

берлин (город)

германия

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сергей нечаев (дипломат), берлин (город), германия, европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русский язык в мире