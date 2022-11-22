https://ria.ru/20221122/naznachenie-1833518165.html

Назначены два заместителя главы Минобрнауки

Назначены два заместителя главы Минобрнауки - РИА Новости, 22.11.2022

Назначены два заместителя главы Минобрнауки

Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:52

2022-11-22T23:52

2022-11-22T23:55

россия

российская академия наук

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее министерство сообщило о назначении в своем официальном Telegram-канале. Пышный имеет ученое звание члена-корреспондента РАН и ученую степень доктора химических наук, до назначения занимал должность директора Института химической биологии и фундаментальной медицины "Сибирского отделения РАН". Секиринский имеет ученую степень кандидата исторических наук, до назначения занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике."Назначить Пышного Дмитрия Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Секиринского Дениса Сергеевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится во втором распоряжении правительства РФ.

https://ria.ru/20221122/naznacheniya-1833501911.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)