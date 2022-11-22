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Назначены два заместителя главы Минобрнауки - РИА Новости, 22.11.2022
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Назначены два заместителя главы Минобрнауки
Назначены два заместителя главы Минобрнауки - РИА Новости, 22.11.2022
Назначены два заместителя главы Минобрнауки
Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:52
2022-11-22T23:55
россия
российская академия наук
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее министерство сообщило о назначении в своем официальном Telegram-канале. Пышный имеет ученое звание члена-корреспондента РАН и ученую степень доктора химических наук, до назначения занимал должность директора Института химической биологии и фундаментальной медицины "Сибирского отделения РАН". Секиринский имеет ученую степень кандидата исторических наук, до назначения занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике."Назначить Пышного Дмитрия Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Секиринского Дениса Сергеевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится во втором распоряжении правительства РФ.
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россия, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
23:52 22.11.2022 (обновлено: 23:55 22.11.2022)
 
Назначены два заместителя главы Минобрнауки

Пышный и Секиринский назначены заместителями министра науки и высшего образования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее министерство сообщило о назначении в своем официальном Telegram-канале. Пышный имеет ученое звание члена-корреспондента РАН и ученую степень доктора химических наук, до назначения занимал должность директора Института химической биологии и фундаментальной медицины "Сибирского отделения РАН". Секиринский имеет ученую степень кандидата исторических наук, до назначения занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике.
"Назначить Пышного Дмитрия Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе.
"Назначить Секиринского Дениса Сергеевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится во втором распоряжении правительства РФ.
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