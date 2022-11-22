https://ria.ru/20221122/naznachenie-1833518165.html
Назначены два заместителя главы Минобрнауки
Назначены два заместителя главы Минобрнауки - РИА Новости, 22.11.2022
Назначены два заместителя главы Минобрнауки
Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:52
2022-11-22T23:52
2022-11-22T23:55
россия
российская академия наук
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Денис Секиринский и Дмитрий Пышный назначены заместителями министра науки и высшего образования России, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее министерство сообщило о назначении в своем официальном Telegram-канале. Пышный имеет ученое звание члена-корреспондента РАН и ученую степень доктора химических наук, до назначения занимал должность директора Института химической биологии и фундаментальной медицины "Сибирского отделения РАН". Секиринский имеет ученую степень кандидата исторических наук, до назначения занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике."Назначить Пышного Дмитрия Владимировича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Секиринского Дениса Сергеевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации", - говорится во втором распоряжении правительства РФ.
https://ria.ru/20221122/naznacheniya-1833501911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
23:52 22.11.2022 (обновлено: 23:55 22.11.2022)
Назначены два заместителя главы Минобрнауки
Пышный и Секиринский назначены заместителями министра науки и высшего образования