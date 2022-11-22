https://ria.ru/20221122/nauka-1833437658.html

США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте

США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте - РИА Новости, 22.11.2022

США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте

США пытались разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Штатам, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:30

2022-11-22T17:30

2022-11-22T20:35

наука

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курчатовский институт

рудн

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. США пытались разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Штатам, сообщил на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.В мероприятии также принял участие президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов."Американцы строили, если бы мы им не помешали, глобальную научно-образовательную среду, <…> формировали систему, в которой глобальные стратегические и научно-технологические цели были понятны только США. И это за счет бюджета России и бюджета своих стран", — отметил Ковальчук.Главным требованием США была "прозрачность научно-образовательной сферы", то есть все результаты на каждом этапе проекта должны загружаться в интернет. Вторым требованием стала "неограниченная мобильность людских ресурсов". Это дало бы Америке возможность с помощью чужих ресурсов использовать результаты научных разработок, считает ученый.По его мнению, самое сложное — это начальный этап научного исследования, поэтому Штаты пытались проводить его за счет других. Ученый раскритиковал и грантовую схему финансирования исследований. Гранты могут поддерживать научные предприятия на плаву, но не позволяют коллективам концентрироваться для решения стратегических задач, заявил Михаил Ковальчук.Ученый отметил, что подобным атакам подвергаются все сферы, не только научная. По словам Ковальчука, сейчас в мире идет "гибридная холодная предвойна", цель которой — максимально ослабить государство, а затем поработить его с помощью новых (кибер-, биологических) и традиционных силовых методов.

https://ria.ru/20221122/issledovaniya-1833432594.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/rossiya-1792858717.html

сша

россия

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, михаил ковальчук, сша, россия, америка, курчатовский институт, рудн, наука