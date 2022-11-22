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США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте - РИА Новости, 22.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221122/nauka-1833437658.html
США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте
США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте - РИА Новости, 22.11.2022
США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте
США пытались разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Штатам, сообщил... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:30
2022-11-22T20:35
наука
технологии
михаил ковальчук
сша
россия
америка
курчатовский институт
рудн
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. США пытались разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Штатам, сообщил на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.В мероприятии также принял участие президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов."Американцы строили, если бы мы им не помешали, глобальную научно-образовательную среду, &lt;…&gt; формировали систему, в которой глобальные стратегические и научно-технологические цели были понятны только США. И это за счет бюджета России и бюджета своих стран", — отметил Ковальчук.Главным требованием США была "прозрачность научно-образовательной сферы", то есть все результаты на каждом этапе проекта должны загружаться в интернет. Вторым требованием стала "неограниченная мобильность людских ресурсов". Это дало бы Америке возможность с помощью чужих ресурсов использовать результаты научных разработок, считает ученый.По его мнению, самое сложное — это начальный этап научного исследования, поэтому Штаты пытались проводить его за счет других. Ученый раскритиковал и грантовую схему финансирования исследований. Гранты могут поддерживать научные предприятия на плаву, но не позволяют коллективам концентрироваться для решения стратегических задач, заявил Михаил Ковальчук.Ученый отметил, что подобным атакам подвергаются все сферы, не только научная. По словам Ковальчука, сейчас в мире идет "гибридная холодная предвойна", цель которой — максимально ослабить государство, а затем поработить его с помощью новых (кибер-, биологических) и традиционных силовых методов.
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технологии, михаил ковальчук, сша, россия, америка, курчатовский институт, рудн, наука
Наука, Технологии, Михаил Ковальчук, США, Россия, Америка, Курчатовский институт, РУДН, Наука
17:30 22.11.2022 (обновлено: 20:35 22.11.2022)
 
США хотели использовать чужие разработки, заявили в Курчатовском институте

Глава Курчатовского института Ковальчук: США хотели использовать чужие разработки

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины
Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. США пытались разработать глобальную научно-образовательную систему, в которой проводимые за счет других стран разработки были бы подконтрольны Штатам, сообщил на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
В мероприятии также принял участие президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
"Американцы строили, если бы мы им не помешали, глобальную научно-образовательную среду, <…> формировали систему, в которой глобальные стратегические и научно-технологические цели были понятны только США. И это за счет бюджета России и бюджета своих стран", — отметил Ковальчук.
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Главным требованием США была "прозрачность научно-образовательной сферы", то есть все результаты на каждом этапе проекта должны загружаться в интернет. Вторым требованием стала "неограниченная мобильность людских ресурсов". Это дало бы Америке возможность с помощью чужих ресурсов использовать результаты научных разработок, считает ученый.
По его мнению, самое сложное — это начальный этап научного исследования, поэтому Штаты пытались проводить его за счет других.

"Поэтому вы тратите деньги, помещаете все в интернет-доступ, мы будем следить, а потом заберем этих людей за тысячу долларов, будем делать новую продукцию и вам ее продавать", — объяснил глава Курчатовского института.

Ученый раскритиковал и грантовую схему финансирования исследований. Гранты могут поддерживать научные предприятия на плаву, но не позволяют коллективам концентрироваться для решения стратегических задач, заявил Михаил Ковальчук.
Ученый отметил, что подобным атакам подвергаются все сферы, не только научная. По словам Ковальчука, сейчас в мире идет "гибридная холодная предвойна", цель которой — максимально ослабить государство, а затем поработить его с помощью новых (кибер-, биологических) и традиционных силовых методов.
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НаукаТехнологииМихаил КовальчукСШАРоссияАмерикаКурчатовский институтРУДННаука
 
 
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