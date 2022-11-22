https://ria.ru/20221122/nato-1833410761.html
Президент Кубы назвал продвижение НАТО к границам России неприемлемым
Президент Кубы назвал продвижение НАТО к границам России неприемлемым - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы назвал продвижение НАТО к границам России неприемлемым
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что наступление НАТО к границам России неприемлемо, по его РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:13
2022-11-22T16:13
2022-11-22T16:35
в мире
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куба
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мигель диас-канель бермудес
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что наступление НАТО к границам России неприемлемо, по его мнению, именно оно послужило поводом для конфликта на Украине."Этот конфликт в нашем понимании имеет свои истоки в манипуляциях США... Вы предупреждали уже давно, что наступление НАТО к границам России просто неприемлемо, и они постарались найти в экстратерриториальных войнах, как они это делают, возможность предстать спасателем", - сказал президент Кубы.Он добавил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага - это "империя янки, которые манипулируют большим числом человечества"."Мы постоянно осуждаем санкции против РФ, но и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США", - добавил президент.
https://ria.ru/20221122/krizis-1833329239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, нато, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, украина, сша
В мире, Россия, Куба, НАТО, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, Украина, США
16:13 22.11.2022 (обновлено: 16:35 22.11.2022)
Президент Кубы назвал продвижение НАТО к границам России неприемлемым
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес: продвижение НАТО к границам России неприемлемо