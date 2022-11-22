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Военачальник НАТО признал неготовность ответить России - РИА Новости, 22.11.2022
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Военачальник НАТО признал неготовность ответить России
Военачальник НАТО признал неготовность ответить России - РИА Новости, 22.11.2022
Военачальник НАТО признал неготовность ответить России
НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T04:01
2022-11-22T05:44
в мире
бен ходжес
владимир путин
сша
европа
россия
нато
роб бауэр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи."У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.Также генерал в отставке указал на проблему слишком узких и крутых дорог, недостаток информации о маршрутах и мостах, а также "парализующую" бюрократию.Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
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в мире, бен ходжес, владимир путин, сша, европа, россия, нато, роб бауэр
В мире, Бен Ходжес, Владимир Путин, США, Европа, Россия, НАТО, Роб Бауэр
04:01 22.11.2022 (обновлено: 05:44 22.11.2022)
 
Военачальник НАТО признал неготовность ответить России

Адмирал Бауэр заявил, что НАТО не готова ответить России из-за проблем с инфраструктурой

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.

"В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — заявил военачальник.

Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи.
"У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.
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Также генерал в отставке указал на проблему слишком узких и крутых дорог, недостаток информации о маршрутах и мостах, а также "парализующую" бюрократию.
Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
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