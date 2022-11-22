https://ria.ru/20221122/nato-1833236569.html

Военачальник НАТО признал неготовность ответить России

Военачальник НАТО признал неготовность ответить России - РИА Новости, 22.11.2022

Военачальник НАТО признал неготовность ответить России

НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:01

2022-11-22T04:01

2022-11-22T05:44

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи."У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.Также генерал в отставке указал на проблему слишком узких и крутых дорог, недостаток информации о маршрутах и мостах, а также "парализующую" бюрократию.Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

https://ria.ru/20221121/politika-1832550508.html

сша

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в мире, бен ходжес, владимир путин, сша, европа, россия, нато, роб бауэр