04:01 22.11.2022 (обновлено: 05:44 22.11.2022)
Военачальник НАТО признал неготовность ответить России
Адмирал Бауэр заявил, что НАТО не готова ответить России из-за проблем с инфраструктурой
© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. НАТО не готова отреагировать на "угрозу" со стороны России в любом месте вдоль границ стран блока, приводит Reuters слова председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра.
"В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре", — заявил военачальник.
Как рассказал агентству бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, в случае переброски тяжелой техники из-за океана проблемой станет низкая пропускная способность европейских железных дорог и разница в ширине колеи.
"У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе", — отметил Ходжес.
Также генерал в отставке указал на проблему слишком узких и крутых дорог, недостаток информации о маршрутах и мостах, а также "парализующую" бюрократию.
Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что это приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.
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