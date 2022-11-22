НАМИ сменил гендиректора
Федор Назаров стал гендиректором НАМИ вместо руководившего с 2014 года Сергея Гайсина
Федор Назаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в сообщении НАМИ.
"Фёдор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" и приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.
Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 году. По окончании института прошёл путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР". В 2011 году он стал работать в ПАО "Камаз", где в 2017 году занял должность главного технолога.
Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в НАМИ с 2014 года. Уточняется, что при Гайсине был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили Aurus, а также институт НАМИ начал развивать направления беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем.
"Поздравляю Фёдора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома", – отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
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