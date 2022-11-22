https://ria.ru/20221122/nami-1833264238.html

НАМИ сменил гендиректора

НАМИ сменил гендиректора - РИА Новости, 22.11.2022

НАМИ сменил гендиректора

Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:11

2022-11-22T10:11

2022-11-22T10:11

экономика

технологии

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в сообщении НАМИ."Фёдор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" и приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 году. По окончании института прошёл путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР". В 2011 году он стал работать в ПАО "Камаз", где в 2017 году занял должность главного технолога.Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в НАМИ с 2014 года. Уточняется, что при Гайсине был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили Aurus, а также институт НАМИ начал развивать направления беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем."Поздравляю Фёдора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома", – отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html

https://ria.ru/20220929/aurus-1820446573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)