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НАМИ сменил гендиректора - РИА Новости, 22.11.2022
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НАМИ сменил гендиректора
НАМИ сменил гендиректора - РИА Новости, 22.11.2022
НАМИ сменил гендиректора
Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:11
2022-11-22T10:11
экономика
технологии
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в сообщении НАМИ."Фёдор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" и приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 году. По окончании института прошёл путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР". В 2011 году он стал работать в ПАО "Камаз", где в 2017 году занял должность главного технолога.Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в НАМИ с 2014 года. Уточняется, что при Гайсине был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили Aurus, а также институт НАМИ начал развивать направления беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем."Поздравляю Фёдора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома", – отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
https://ria.ru/20221011/nissan-1823024432.html
https://ria.ru/20220929/aurus-1820446573.html
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экономика, технологии, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
10:11 22.11.2022
 
НАМИ сменил гендиректора

Федор Назаров стал гендиректором НАМИ вместо руководившего с 2014 года Сергея Гайсина

© Фото : пресс-служба ФГУП "НАМИ"Федор Назаров
Федор Назаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : пресс-служба ФГУП "НАМИ"
Федор Назаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генеральным директором подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" назначен Федор Назаров, ранее занимавший должность главного технолога "Камаза", говорится в сообщении НАМИ.
"Фёдор Назаров назначен на должность генерального директора подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ" и приступает к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.
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Назаров окончил Камский политехнический институт в 2001 году. По окончании института прошёл путь от инженера-технолога до начальника технологического отдела в ОАО "Камский прессово-рамный завод", продолжил главным технологом в ООО "НПО "РОСТАР". В 2011 году он стал работать в ПАО "Камаз", где в 2017 году занял должность главного технолога.
Назаров сменяет на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал в НАМИ с 2014 года. Уточняется, что при Гайсине был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили Aurus, а также институт НАМИ начал развивать направления беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем.
"Поздравляю Фёдора Леонидовича Назарова с назначением на должность руководителя ФГУП "НАМИ" и желаю успешной реализации новых проектов. Искренне благодарю Сергея Владимировича Гайсина за отлично проделанную работу, а также за большой вклад в развитие отечественного автопрома", – отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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