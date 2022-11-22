https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:48
2022-11-22T01:48
2022-11-22T01:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
бристоль (город)
мария захарова
херсонская область
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild.Выходец из Бристоля четыре недели назад получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области. По словам британца, его подразделение попало в засаду.Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам."Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. <…> Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — заключил британец.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html
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Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ
Британский наемник Шариф пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою