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Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T01:48
2022-11-22T01:48
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
бристоль (город)
мария захарова
херсонская область
вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild.Выходец из Бристоля четыре недели назад получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области. По словам британца, его подразделение попало в засаду.Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам."Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. &lt;…&gt; Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — заключил британец.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html
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украина
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владимир путин, украина, бристоль (город), мария захарова, херсонская область , вооруженные силы украины, великобритания, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Бристоль (город), Мария Захарова, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Великобритания, Россия, В мире
01:48 22.11.2022
 
Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ

Британский наемник Шариф пожаловался на снабжение ВСУ и отсутствие помощи раненым в бою

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild.
Выходец из Бристоля четыре недели назад получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области. По словам британца, его подразделение попало в засаду.

"У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда. Мы полностью предоставлены сами себе", — посетовал Шариф.

Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы Д30 калибра 122 мм по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Британский наемник получил тяжелые ранения в бою у Артемовска, сообщили СМИ
"Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. <…> Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — заключил британец.
Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаБристоль (город)Мария ЗахароваХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВеликобританияРоссияВ мире
 
 
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