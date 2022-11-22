https://ria.ru/20221122/naemnik-1833233012.html

Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ

Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022

Британский наемник рассказал о пережитом ужасе в рядах ВСУ

У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T01:48

2022-11-22T01:48

2022-11-22T01:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

бристоль (город)

мария захарова

херсонская область

вооруженные силы украины

великобритания

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф в интервью Bild.Выходец из Бристоля четыре недели назад получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области. По словам британца, его подразделение попало в засаду.Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам."Боль была невыносимой, она пронзила все мое тело. Я лежал лицом вниз в грязи. <…> Это боевые действия на истощение. И это так ужасно", — заключил британец.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/raneniya-1830981904.html

https://ria.ru/20221121/naemnik-1832973646.html

украина

бристоль (город)

херсонская область

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владимир путин, украина, бристоль (город), мария захарова, херсонская область , вооруженные силы украины, великобритания, россия, в мире