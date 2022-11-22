https://ria.ru/20221122/myanma-1833235993.html

Рейсы Владивосток — Мьянма могут начаться в 2023 году, заявили в МИД

Рейсы Владивосток — Мьянма могут начаться в 2023 году, заявили в МИД - РИА Новости, 22.11.2022

Рейсы Владивосток — Мьянма могут начаться в 2023 году, заявили в МИД

Авиасообщение между Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, и Владивостоком может начаться в 2023 году, заявили в представительстве МИД России во Владивостоке. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T03:09

2022-11-22T03:09

2022-11-22T11:17

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Авиасообщение между Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, и Владивостоком может начаться в 2023 году, заявили в представительстве МИД России во Владивостоке.В конце октября почетный консул Лаоса во Владивостоке Александр Вирич рассказал РИА Новости, что из Владивостока могут запустить прямой рейс в Мьянму. Позднее он уточнил, что в феврале 2023 года могут запустить рейс в Янгон, но город отправления в России еще оставалось определить."Власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения по маршрутам Янгон-Владивосток, Янгон-Новосибирск и Янгон-Красноярск. Как ожидается, перевозчик Myanmar Airways начнет полеты в следующем году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства МИД.Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

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