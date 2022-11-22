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Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries - РИА Новости, 22.11.2022
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Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries
Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries - РИА Новости, 22.11.2022
Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries
Жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:02
2022-11-22T14:35
происшествия
здоровье - общество
москва
wildberries
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По словам девушки, она отравилась мухоморами. Грибы она купила на Wildberries", - рассказал источник. Ее в понедельник привезли в институт Склифосовского, полиция проводит проверку, добавил собеседник.Сейчас мухоморов на маркетплейсе не купить. Корреспондент РИА Новости нашел объявление от мордовских заготовщиков "мухоморы сушеные (микродозинг) красные шляпки половинки и четвертинки в вакуумной упаковке 50 гр", но у них нет доставки, как нет и товара в наличии. Согласно описанию на сайте, продано уже больше 8 тысяч упаковок.В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами, сообщал региональный главк Роспотребнадзора. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.
https://ria.ru/20221114/mukhomory-1830915374.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, wildberries
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Wildberries
14:02 22.11.2022 (обновлено: 14:35 22.11.2022)
 
Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries

Москвичка попала в больницу с отравлением мухоморами, которые якобы купила на Wildberries

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в медиабанкМухоморы
Мухоморы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По словам девушки, она отравилась мухоморами. Грибы она купила на Wildberries", - рассказал источник. Ее в понедельник привезли в институт Склифосовского, полиция проводит проверку, добавил собеседник.
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Сейчас мухоморов на маркетплейсе не купить. Корреспондент РИА Новости нашел объявление от мордовских заготовщиков "мухоморы сушеные (микродозинг) красные шляпки половинки и четвертинки в вакуумной упаковке 50 гр", но у них нет доставки, как нет и товара в наличии. Согласно описанию на сайте, продано уже больше 8 тысяч упаковок.
В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами, сообщал региональный главк Роспотребнадзора. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.
Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.
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