https://ria.ru/20221122/mukhomory-1833349800.html

Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries

Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries - РИА Новости, 22.11.2022

Москвичка отравилась мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries

Жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:02

2022-11-22T14:35

происшествия

здоровье - общество

москва

wildberries

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жительница Москвы попала в институт Склифосовского с отравлением мухоморами, купленными, по ее словам, на Wildberries, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По словам девушки, она отравилась мухоморами. Грибы она купила на Wildberries", - рассказал источник. Ее в понедельник привезли в институт Склифосовского, полиция проводит проверку, добавил собеседник.Сейчас мухоморов на маркетплейсе не купить. Корреспондент РИА Новости нашел объявление от мордовских заготовщиков "мухоморы сушеные (микродозинг) красные шляпки половинки и четвертинки в вакуумной упаковке 50 гр", но у них нет доставки, как нет и товара в наличии. Согласно описанию на сайте, продано уже больше 8 тысяч упаковок.В ноябре суд в Красноярске запретил публикацию на Wildberries данных о продаже БАДов с мухоморами, сообщал региональный главк Роспотребнадзора. Поводом для иска стал случай с местным подростком, который попал в больницу с отравлением после того, как "ради новых ощущений" съел купленные на Wildberries мухоморы.Опасность мухоморов обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе, способных вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. При употреблении этих грибов серьезно страдает парасимпатическая нервная система.

https://ria.ru/20221114/mukhomory-1830915374.html

https://ria.ru/20221022/otravlenie-1825854187.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, москва, wildberries