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На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии - РИА Новости, 22.11.2022
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На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии
На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии - РИА Новости, 22.11.2022
На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии
Четыре человека пострадали от удара молний на Филиппинах, сообщил во вторник сайт филиппинской газеты Inquirer. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:57
2022-11-22T10:57
филиппины
в мире
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали от удара молний на Филиппинах, сообщил во вторник сайт филиппинской газеты Inquirer.По ее данным, все четверо пострадавших из одной семьи, в их дом ударила молния в городке Сан-Андрес провинции Кесон, когда они собирались сесть за стол для приема пищи.Трое потеряли сознание и были доставлены в больницу. Ожогов никто не получил, но пострадавшие ощутили боль в разных частях тела, уточняет Inquirer.Как ранее сообщало Филиппинское агентство новостей, в начале лета этого года на Филиппинах от ударов молнии погибли по меньшей мере три человека.
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филиппины, в мире, происшествия
Филиппины, В мире, Происшествия
10:57 22.11.2022
 
На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии

На Филиппинах семья из четырех человек пострадала от ударившей в их дом молнии

© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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Молния. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали от удара молний на Филиппинах, сообщил во вторник сайт филиппинской газеты Inquirer.
По ее данным, все четверо пострадавших из одной семьи, в их дом ударила молния в городке Сан-Андрес провинции Кесон, когда они собирались сесть за стол для приема пищи.
Трое потеряли сознание и были доставлены в больницу. Ожогов никто не получил, но пострадавшие ощутили боль в разных частях тела, уточняет Inquirer.
Как ранее сообщало Филиппинское агентство новостей, в начале лета этого года на Филиппинах от ударов молнии погибли по меньшей мере три человека.
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