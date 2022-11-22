https://ria.ru/20221122/molniya-1833279096.html

На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии

На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии - РИА Новости, 22.11.2022

На Филиппинах четыре человека пострадали от удара молнии

Четыре человека пострадали от удара молний на Филиппинах, сообщил во вторник сайт филиппинской газеты Inquirer. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:57

2022-11-22T10:57

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали от удара молний на Филиппинах, сообщил во вторник сайт филиппинской газеты Inquirer.По ее данным, все четверо пострадавших из одной семьи, в их дом ударила молния в городке Сан-Андрес провинции Кесон, когда они собирались сесть за стол для приема пищи.Трое потеряли сознание и были доставлены в больницу. Ожогов никто не получил, но пострадавшие ощутили боль в разных частях тела, уточняет Inquirer.Как ранее сообщало Филиппинское агентство новостей, в начале лета этого года на Филиппинах от ударов молнии погибли по меньшей мере три человека.

https://ria.ru/20221005/molniya-1821845177.html

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филиппины, в мире, происшествия