Рейтинг@Mail.ru
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей - РИА Новости, 22.11.2022
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей
Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило информацию о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:57
2022-11-22T19:57
молдавия
наталья гаврилица
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило информацию о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Большая часть Молдавии 15 ноября осталась без электроэнергии, перебои наблюдались также в Кишиневе и других городах республики. На сайте основного оператора энергосистемы Moldelectrica автоматически появились данные, свидетельствующие об отключении экспортной высоковольтной линии Вулканешты-Исакча, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии. Как пояснил вице-премьер Андрей Спыну, республика временно о перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийной ситуации. Спустя несколько часов после инцидента электроснабжение республики было восстановлено. Официальный Кишинев увязал ситуацию с перебоями электроэнергии с обстрелами объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления в граничащих с Молдавией областях Украины."После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию (о перетоках, состоянии). Так поступают во всей Европе. У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности", — сказала Гаврилица в эфире телеканала PRO TV Chisinau, отвечая на вопрос о том, почему информация о перетоках и подключении исчезла с официального сайта Moldelectrica.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221122/gaz-1833359145.html
https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, наталья гаврилица, украина, в мире
Молдавия, Наталья Гаврилица, Украина, В мире
19:57 22.11.2022
 
Молдавия засекретила информацию о работе электросетей

Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило данные о работе электросетей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило информацию о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
Большая часть Молдавии 15 ноября осталась без электроэнергии, перебои наблюдались также в Кишиневе и других городах республики. На сайте основного оператора энергосистемы Moldelectrica автоматически появились данные, свидетельствующие об отключении экспортной высоковольтной линии Вулканешты-Исакча, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии. Как пояснил вице-премьер Андрей Спыну, республика временно о перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийной ситуации. Спустя несколько часов после инцидента электроснабжение республики было восстановлено. Официальный Кишинев увязал ситуацию с перебоями электроэнергии с обстрелами объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления в граничащих с Молдавией областях Украины.
Рабочий на газокомпрессорной станции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:17
"Газпром" заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии
"После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию (о перетоках, состоянии). Так поступают во всей Европе. У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности", — сказала Гаврилица в эфире телеканала PRO TV Chisinau, отвечая на вопрос о том, почему информация о перетоках и подключении исчезла с официального сайта Moldelectrica.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:49
Поставки газа из России в Молдавию сократятся более чем наполовину
 
МолдавияНаталья ГаврилицаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала