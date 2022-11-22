https://ria.ru/20221122/moldaviya-1833485423.html

Молдавия засекретила информацию о работе электросетей

Молдавия засекретила информацию о работе электросетей - РИА Новости, 22.11.2022

Молдавия засекретила информацию о работе электросетей

Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило информацию о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, заявила премьер-министр страны... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:57

2022-11-22T19:57

2022-11-22T19:57

молдавия

наталья гаврилица

украина

в мире

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КИШИНЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Правительство Молдавии по рекомендации Украины засекретило информацию о перетоках электроэнергии и состоянии электросетей, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.Большая часть Молдавии 15 ноября осталась без электроэнергии, перебои наблюдались также в Кишиневе и других городах республики. На сайте основного оператора энергосистемы Moldelectrica автоматически появились данные, свидетельствующие об отключении экспортной высоковольтной линии Вулканешты-Исакча, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии. Как пояснил вице-премьер Андрей Спыну, республика временно о перестала получать электроэнергию из Румынии из-за аварийной ситуации. Спустя несколько часов после инцидента электроснабжение республики было восстановлено. Официальный Кишинев увязал ситуацию с перебоями электроэнергии с обстрелами объектов энергетики, оборонной промышленности, военного управления в граничащих с Молдавией областях Украины."После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию (о перетоках, состоянии). Так поступают во всей Европе. У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности", — сказала Гаврилица в эфире телеканала PRO TV Chisinau, отвечая на вопрос о том, почему информация о перетоках и подключении исчезла с официального сайта Moldelectrica.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221122/gaz-1833359145.html

https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html

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Владимир Лаврентьев

молдавия, наталья гаврилица, украина, в мире