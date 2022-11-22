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Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК - РИА Новости, 22.11.2022
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Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК - РИА Новости, 22.11.2022
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК
Турецкие банки прекратили обслуживание карты "Мир", но банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:29
2022-11-22T15:29
экономика
владимир комлев
армения
белоруссия
киргизия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Турецкие банки прекратили обслуживание карты "Мир", но банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев."Турецкий рынок функционировал... до тех пор пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков, после чего они аккуратно-аккуратно один за другим прекратили прием карт "Мир". Но надо сказать, за период с февраля по сентябрь карта "Мир" была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться", - сказал он, выступая на форуме "Экономические бои без правил: рецепты победы"."Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы", - добавил Комлев.
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экономика, владимир комлев, армения, белоруссия, киргизия
Экономика, Владимир Комлев, Армения, Белоруссия, Киргизия
15:29 22.11.2022
 
Карта "Мир" осталась международным платежным инструментом, заявили в НСПК

Глава НСПК Комлев рассказал о странах, которые продолжают сотрудничество с системой "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Турецкие банки прекратили обслуживание карты "Мир", но банки Армении, Белоруссии, Киргизии и целый ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.
"Турецкий рынок функционировал... до тех пор пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков, после чего они аккуратно-аккуратно один за другим прекратили прием карт "Мир". Но надо сказать, за период с февраля по сентябрь карта "Мир" была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться", - сказал он, выступая на форуме "Экономические бои без правил: рецепты победы".
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 05:53Туризм
В Киргизии решают вопрос с обслуживанием карт "Мир"
"Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы", - добавил Комлев.
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:27
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ЭкономикаВладимир КомлевАрменияБелоруссияКиргизия
 
 
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