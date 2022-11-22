https://ria.ru/20221122/minimum-1833374487.html

ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей

ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей - РИА Новости, 22.11.2022

ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:53

2022-11-22T14:53

2022-11-22T14:54

общество

госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей."Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221122/byudzhet-1833345541.html

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общество, госдума рф