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ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей
ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей - РИА Новости, 22.11.2022
ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей
Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:53
2022-11-22T14:53
2022-11-22T14:54
общество
госдума рф
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей."Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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общество, госдума рф
14:53 22.11.2022 (обновлено: 14:54 22.11.2022)
ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей
ГД приняла во II чтении проект о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей.
"Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб) и 2024 (15 049 руб) годов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.