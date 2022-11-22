https://ria.ru/20221122/mid-1833360780.html

Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД

Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД - РИА Новости, 22.11.2022

Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД

Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:25

2022-11-22T14:25

2022-11-22T14:27

мария захарова

москва

россия

донбасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Металлический шпиль здания пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а потом восстановлен из более современных металлов."Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, – вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь. Как бабушка моя говорила, "остатки – сладки", - рассказала Захарова на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса.Она напомнила, что изначально проект высотки МИД не подразумевал шпиля. Однако, принимая уже готовое здание, по легенде "либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем", поинтересовались у архитекторов и строителей, "когда вы его завершите и построите башенку"."Времена были недискуссионные, их (строителей) оставили в раздумьях, как выходить из этой ситуации", - рассказала Захарова. Строители и архитекторы нашли выход, возведя 70-метровый шпиль из металла – как предполагалось, временно.После смерти Сталина архитекторы, по словам Захаровой, обратились к Хрущеву с предложением вернуть зданию изначально задуманный образ.На это Хрущев якобы ответил: "весь мир видит здание МИД таким. Уже привыкли во всем мире… Это будет какой-то странный сигнал, если вдруг МИД обезглавили". Шпиль оставили, однако за последующие десятилетия он совсем проржавел и нуждался в замене.Здание МИД было построено в 1948-1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса.

https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html

https://ria.ru/20210608/shpili-1736098531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, москва, россия, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)