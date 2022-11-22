https://ria.ru/20221122/mid-1833360780.html
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД - РИА Новости, 22.11.2022
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:25
2022-11-22T14:25
2022-11-22T14:27
мария захарова
москва
россия
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Металлический шпиль здания пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а потом восстановлен из более современных металлов."Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, – вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь. Как бабушка моя говорила, "остатки – сладки", - рассказала Захарова на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса.Она напомнила, что изначально проект высотки МИД не подразумевал шпиля. Однако, принимая уже готовое здание, по легенде "либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем", поинтересовались у архитекторов и строителей, "когда вы его завершите и построите башенку"."Времена были недискуссионные, их (строителей) оставили в раздумьях, как выходить из этой ситуации", - рассказала Захарова. Строители и архитекторы нашли выход, возведя 70-метровый шпиль из металла – как предполагалось, временно.После смерти Сталина архитекторы, по словам Захаровой, обратились к Хрущеву с предложением вернуть зданию изначально задуманный образ.На это Хрущев якобы ответил: "весь мир видит здание МИД таким. Уже привыкли во всем мире… Это будет какой-то странный сигнал, если вдруг МИД обезглавили". Шпиль оставили, однако за последующие десятилетия он совсем проржавел и нуждался в замене.Здание МИД было построено в 1948-1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса.
https://ria.ru/20221122/zakharova-1833306217.html
https://ria.ru/20210608/shpili-1736098531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, москва, россия, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Москва, Россия, Донбасс, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:25 22.11.2022 (обновлено: 14:27 22.11.2022)
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
Захарова: кусочки старого шпиля здания МИД превратили в сувениры для почетных гостей
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Металлический шпиль здания пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а потом восстановлен из более современных металлов.
"Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, – вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь. Как бабушка моя говорила, "остатки – сладки", - рассказала Захарова
на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса
.
Она напомнила, что изначально проект высотки МИД не подразумевал шпиля. Однако, принимая уже готовое здание, по легенде "либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем", поинтересовались у архитекторов и строителей, "когда вы его завершите и построите башенку".
"Времена были недискуссионные, их (строителей) оставили в раздумьях, как выходить из этой ситуации", - рассказала Захарова. Строители и архитекторы нашли выход, возведя 70-метровый шпиль из металла – как предполагалось, временно.
После смерти Сталина архитекторы, по словам Захаровой, обратились к Хрущеву с предложением вернуть зданию изначально задуманный образ.
"Проходит несколько лет, умирает Сталин, архитекторы приходят к Хрущеву: Никита Сергеевич, будьте так добры, вы же такой революционер, вы же все меняете. Можно ли вернуться нам к прежнему виду нашего здания, мы его все-таки так видели, а это (шпиль) – символ тоталитаризма, диктата и так далее. Давайте по новым веяниям снесем этот шпиль", - рассказала Захарова.
На это Хрущев якобы ответил: "весь мир видит здание МИД
таким. Уже привыкли во всем мире… Это будет какой-то странный сигнал, если вдруг МИД обезглавили". Шпиль оставили, однако за последующие десятилетия он совсем проржавел и нуждался в замене.
Здание МИД было построено в 1948-1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса.