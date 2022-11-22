https://ria.ru/20221122/mgppu-1833148732.html
Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета
Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета - РИА Новости, 22.11.2022
Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета
Исследователи МГППУ показали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в Интернете и способствует развитию... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:00
2022-11-22T07:00
2022-11-22T07:00
наука
общество
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
навигатор абитуриента
университетская наука
наука
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исследователи МГППУ показали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в Интернете и способствует развитию профессиональной самоидентичности. Результаты опубликованы в журнале Психологическая наука и образование.В современном мире развитие молодежи немыслимо без Интернета, отмечают ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Характер использования всемирной сети, предпочтения того или иного содержания (контента) влияют на подростков и молодежь, в том числе, на их выбор профессии.По словам исследователей вуза, очень важно изучить факторы, которые способствуют конструктивному использованию Интернета в целях обучения и саморазвития. А также нужно понимать, что приводит к так называемому “проблемному использованию”: избеганию и откладыванию решения реальных проблем, эмоциональной зависимости от реакций в Сети.В исследовании было показано, что активный интерес и осмысленный, осознанный подход обучающихся к учебной деятельности (субъектная позиция) – лучшая защита от проблемного использования Интернета. Такая позиция молодых людей позволяет им проводить оптимальное время в Интернете и меньше эмоционально зависеть от происходящего в Сети.Склонность учащихся к чрезмерному послушанию и их повышенная зависимость от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми наполнено пространство Интернета, добавила Алла Холмогорова.Субъектная позиция важна и для развития профессиональной самоидентичности, считают исследователи. Поэтому учителям и родителям важно научиться поддерживать молодых людей в самостоятельном поиске способов решения проблем и формировании своей собственной точки зрения. Сотрудниками МГППУ разрабатывается рефлексивно-деятельностной подход к трудностям в обучении, который призван помочь педагогам и родителям оказывать эффективную помощь обучающимся, способствующую укреплению их субъектной позиции.На данном этапе перед учеными стоит задача проведения специальных исследований для разных возрастов и направлений обучения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, наука
Наука, Общество, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Исследователи МГППУ
показали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в Интернете и способствует развитию профессиональной самоидентичности. Результаты опубликованы в журнале Психологическая наука и образование
.
В современном мире развитие молодежи немыслимо без Интернета, отмечают ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Характер использования всемирной сети, предпочтения того или иного содержания (контента) влияют на подростков и молодежь, в том числе, на их выбор профессии.
По словам исследователей вуза, очень важно изучить факторы, которые способствуют конструктивному использованию Интернета в целях обучения и саморазвития. А также нужно понимать, что приводит к так называемому “проблемному использованию”: избеганию и откладыванию решения реальных проблем, эмоциональной зависимости от реакций в Сети.
В исследовании было показано, что активный интерес и осмысленный, осознанный подход обучающихся к учебной деятельности (субъектная позиция) – лучшая защита от проблемного использования Интернета. Такая позиция молодых людей позволяет им проводить оптимальное время в Интернете и меньше эмоционально зависеть от происходящего в Сети.
“К сожалению, часто родители и учителя поддерживают склонность учащихся соответствовать всем внешним требованиям. Это подкрепляет объектную - пассивную и подчиненную позицию, и не способствует самостоятельности учащихся и активному поиску себя в социальной жизни”, – рассказала декан факультета “Консультативная и клиническая психология” МГППУ Алла Холмогорова.
Склонность учащихся к чрезмерному послушанию и их повышенная зависимость от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми наполнено пространство Интернета, добавила Алла Холмогорова.
Субъектная позиция важна и для развития профессиональной самоидентичности, считают исследователи. Поэтому учителям и родителям важно научиться поддерживать молодых людей в самостоятельном поиске способов решения проблем и формировании своей собственной точки зрения. Сотрудниками МГППУ разрабатывается рефлексивно-деятельностной подход к трудностям в обучении, который призван помочь педагогам и родителям оказывать эффективную помощь обучающимся, способствующую укреплению их субъектной позиции.
На данном этапе перед учеными стоит задача проведения специальных исследований для разных возрастов и направлений обучения.