https://ria.ru/20221122/mgppu-1833148732.html

Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета

Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета - РИА Новости, 22.11.2022

Ученые рассказали, как не стать зависимым от Интернета

Исследователи МГППУ показали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в Интернете и способствует развитию... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T07:00

2022-11-22T07:00

2022-11-22T07:00

наука

общество

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

навигатор абитуриента

университетская наука

наука

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исследователи МГППУ показали, что активная и осознанная позиция обучающихся помогает выбирать полезный контент в Интернете и способствует развитию профессиональной самоидентичности. Результаты опубликованы в журнале Психологическая наука и образование.В современном мире развитие молодежи немыслимо без Интернета, отмечают ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Характер использования всемирной сети, предпочтения того или иного содержания (контента) влияют на подростков и молодежь, в том числе, на их выбор профессии.По словам исследователей вуза, очень важно изучить факторы, которые способствуют конструктивному использованию Интернета в целях обучения и саморазвития. А также нужно понимать, что приводит к так называемому “проблемному использованию”: избеганию и откладыванию решения реальных проблем, эмоциональной зависимости от реакций в Сети.В исследовании было показано, что активный интерес и осмысленный, осознанный подход обучающихся к учебной деятельности (субъектная позиция) – лучшая защита от проблемного использования Интернета. Такая позиция молодых людей позволяет им проводить оптимальное время в Интернете и меньше эмоционально зависеть от происходящего в Сети.Склонность учащихся к чрезмерному послушанию и их повышенная зависимость от внешних оценок увеличивают риск подверженности разного рода манипуляциям, которыми наполнено пространство Интернета, добавила Алла Холмогорова.Субъектная позиция важна и для развития профессиональной самоидентичности, считают исследователи. Поэтому учителям и родителям важно научиться поддерживать молодых людей в самостоятельном поиске способов решения проблем и формировании своей собственной точки зрения. Сотрудниками МГППУ разрабатывается рефлексивно-деятельностной подход к трудностям в обучении, который призван помочь педагогам и родителям оказывать эффективную помощь обучающимся, способствующую укреплению их субъектной позиции.На данном этапе перед учеными стоит задача проведения специальных исследований для разных возрастов и направлений обучения.

https://ria.ru/20201228/mgppu-1591169832.html

https://ria.ru/20200603/1572343036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), навигатор абитуриента, университетская наука, наука