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Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря - РИА Новости, 22.11.2022
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Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря
Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря - РИА Новости, 22.11.2022
Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря
Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:04
2022-11-22T17:04
общество
москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщает столичный департамент транспорта."С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.Отмечается, что станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях №14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.Также можно будет воспользоваться БКЛ — через нее можно пересесть на Сокольническую и другие линии, МЦК и маршрутами наземного транспорта.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы
17:04 22.11.2022
 
Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря

Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря для прокладки тоннеля

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкОткрытие после реконструкции станции метро "Октябрьская" в Москве
Открытие после реконструкции станции метро Октябрьская в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Открытие после реконструкции станции метро "Октябрьская" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщает столичный департамент транспорта.
"С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях №14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.
Также можно будет воспользоваться БКЛ — через нее можно пересесть на Сокольническую и другие линии, МЦК и маршрутами наземного транспорта.
Станция Новослободская Кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ОбществоМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
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