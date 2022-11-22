Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря
Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря для прокладки тоннеля
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкОткрытие после реконструкции станции метро "Октябрьская" в Москве
Открытие после реконструкции станции метро "Октябрьская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщает столичный департамент транспорта.
"С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Отмечается, что станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях №14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.
Также можно будет воспользоваться БКЛ — через нее можно пересесть на Сокольническую и другие линии, МЦК и маршрутами наземного транспорта.