https://ria.ru/20221122/metro-1833429573.html

Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря

Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря - РИА Новости, 22.11.2022

Участок оранжевой линии метро Москвы закроют 3-7 декабря

Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:04

2022-11-22T17:04

2022-11-22T17:04

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" будет повторно закрыт с 3 по 7 декабря для прокладки второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии, сообщает столичный департамент транспорта."С 3 по 7 декабря 2022 года включительно мы закроем участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии - он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки. Поэтому повторное закрытие участка необходимо", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.Отмечается, что станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях №14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.Также можно будет воспользоваться БКЛ — через нее можно пересесть на Сокольническую и другие линии, МЦК и маршрутами наземного транспорта.

https://ria.ru/20221121/metro-1833226257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы