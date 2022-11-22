https://ria.ru/20221122/memorandum-1833297710.html
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:41
2022-11-22T11:41
2022-11-22T11:51
россия
мьянма
владивосток
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта АЭС малой мощности в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости.В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому, которая предусматривает возможность сооружения в Мьянме маломощной АЭС.
https://ria.ru/20221122/myanma-1833235993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, владивосток
Россия, Мьянма, Владивосток
11:41 22.11.2022 (обновлено: 11:51 22.11.2022)
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
Россия и Мьянма подписали меморандум об обосновании проекта АЭС малой мощности