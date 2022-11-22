https://ria.ru/20221122/memorandum-1833297710.html

Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС

Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС - РИА Новости, 22.11.2022

Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС

Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:51

россия

мьянма

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21999/93/219999363_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_3af477a89c3eb43474921db54b873516.jpg

СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта АЭС малой мощности в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости.В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому, которая предусматривает возможность сооружения в Мьянме маломощной АЭС.

https://ria.ru/20221122/myanma-1833235993.html

россия

мьянма

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мьянма, владивосток