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Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС
Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного... РИА Новости, 22.11.2022
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россия
мьянма
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СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта АЭС малой мощности в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости.В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому, которая предусматривает возможность сооружения в Мьянме маломощной АЭС.
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россия, мьянма, владивосток
Россия, Мьянма, Владивосток
11:41 22.11.2022 (обновлено: 11:51 22.11.2022)
 
Россия и Мьянма подписали меморандум по проекту АЭС

Россия и Мьянма подписали меморандум об обосновании проекта АЭС малой мощности

© РИА Новости / Александр ТкачевНовый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо
Новый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Александр Ткачев
Новый парламент Мьянмы в столице г. Нейпьидо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Россия и Мьянма на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи во вторник подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта АЭС малой мощности в Мьянме, передает корреспондент РИА Новости.
В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Россия и Мьянма подписали дорожную карту сотрудничества по мирному атому, которая предусматривает возможность сооружения в Мьянме маломощной АЭС.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
03:09Туризм
Рейсы Владивосток — Мьянма могут начаться в 2023 году, заявили в МИД
 
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