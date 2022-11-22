https://ria.ru/20221122/melnik-1833454374.html

Блащак назвал назначение Мельника замглавы МИД Украины плохим решением

Блащак назвал назначение Мельника замглавы МИД Украины плохим решением - РИА Новости, 22.11.2022

Блащак назвал назначение Мельника замглавы МИД Украины плохим решением

Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак назвал плохим решением назначение бывшего посла Киева в Берлине Андрея Мельника... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:11

2022-11-22T18:11

2022-11-22T20:27

в мире

андрей мельников

степан бандера

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мариуш блащак

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ВАРШАВА, 22 ноя — РИА Новости. Вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак назвал плохим решением назначение бывшего посла Киева в Берлине Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел Украины."На мой взгляд, это плохое решение", — заявил Блащак в эфире Польского радио.Он также рассказал, что в беседе с новым послом Украины в Польше Василием Зварычем, сменившим Андрея Дещицу, обращал внимание на высказывания Мельника."Это действительно плохой сигнал", — заключил глава польского Минобороны.Летом Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом дипломат отверг связи лидера украинских националистов с Третьим рейхом.А массовые убийства мирных поляков сторонниками Бандеры на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны Мельник объяснил тем, что и с другой стороны якобы "было много убийств и зверств".Дипломат неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене и другие места в Германии, связанные с личностью националиста, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. Волынская резня — массовое уничтожение в 1943 году боевиками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* проживавших на Волыни на западе Украины жителей польской национальности. В Варшаве расценивают совершенные пособниками Бандеры убийства как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221015/melnik-1824223156.html

https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220807/kritika-1807901546.html

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в мире, андрей мельников, степан бандера, польша, украина, германия, мариуш блащак