https://ria.ru/20221122/melitopol-1833442767.html
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев - РИА Новости, 22.11.2022
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев
Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:46
2022-11-22T17:46
2022-11-22T17:46
специальная военная операция на украине
общество
россия
мелитополь
религия
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал корреспонденту РИА Новости наместник монастыря Святого Саввы в Мелитополе архимандрит Иоанн."До войны, так как здесь было очень много людей пророссийски настроенных, они (местные власти) как бы окучивали этот электорат. И тоже пытались выдавать себя за позитивно относящихся к России. Поэтому нас (УПЦ МП) никто не трогал. Потому что они сами пытались выдавать себя за каких-то компромиссных политиков. Вот поэтому у нас здесь была более или менее здоровая обстановка в этом регионе", - сказал священнослужитель.По словам православного священника, с 2014 года параллельно с церковно-раскольническими действиями экс-президента Украины Петра Порошенко в Мелитополе возникла крупная религиозная община грекокатолической церкви.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мелитополь, религия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Мелитополь, Религия, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев
Архимандрит Иоанн: власти Мелитополя до спецоперации маскировались под пророссийских