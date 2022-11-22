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Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/melitopol-1833442767.html
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев - РИА Новости, 22.11.2022
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев
Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:46
2022-11-22T17:46
специальная военная операция на украине
общество
россия
мелитополь
религия
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал корреспонденту РИА Новости наместник монастыря Святого Саввы в Мелитополе архимандрит Иоанн."До войны, так как здесь было очень много людей пророссийски настроенных, они (местные власти) как бы окучивали этот электорат. И тоже пытались выдавать себя за позитивно относящихся к России. Поэтому нас (УПЦ МП) никто не трогал. Потому что они сами пытались выдавать себя за каких-то компромиссных политиков. Вот поэтому у нас здесь была более или менее здоровая обстановка в этом регионе", - сказал священнослужитель.По словам православного священника, с 2014 года параллельно с церковно-раскольническими действиями экс-президента Украины Петра Порошенко в Мелитополе возникла крупная религиозная община грекокатолической церкви.
россия
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общество, россия, мелитополь, религия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Мелитополь, Религия, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:46 22.11.2022
 
Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев

Архимандрит Иоанн: власти Мелитополя до спецоперации маскировались под пророссийских

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал корреспонденту РИА Новости наместник монастыря Святого Саввы в Мелитополе архимандрит Иоанн.
"До войны, так как здесь было очень много людей пророссийски настроенных, они (местные власти) как бы окучивали этот электорат. И тоже пытались выдавать себя за позитивно относящихся к России. Поэтому нас (УПЦ МП) никто не трогал. Потому что они сами пытались выдавать себя за каких-то компромиссных политиков. Вот поэтому у нас здесь была более или менее здоровая обстановка в этом регионе", - сказал священнослужитель.
По словам православного священника, с 2014 года параллельно с церковно-раскольническими действиями экс-президента Украины Петра Порошенко в Мелитополе возникла крупная религиозная община грекокатолической церкви.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМелитопольРелигияЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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