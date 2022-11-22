https://ria.ru/20221122/melitopol-1833442767.html

Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев

Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев - РИА Новости, 22.11.2022

Священник рассказал, как Киев пытался задобрить пророссийских мелитопольцев

Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:46

2022-11-22T17:46

2022-11-22T17:46

специальная военная операция на украине

общество

россия

мелитополь

религия

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Местные власти в Мелитополе до специальной военной операции пытались задобрить пророссийское население города, маскируясь под пророссийских политиков, рассказал корреспонденту РИА Новости наместник монастыря Святого Саввы в Мелитополе архимандрит Иоанн."До войны, так как здесь было очень много людей пророссийски настроенных, они (местные власти) как бы окучивали этот электорат. И тоже пытались выдавать себя за позитивно относящихся к России. Поэтому нас (УПЦ МП) никто не трогал. Потому что они сами пытались выдавать себя за каких-то компромиссных политиков. Вот поэтому у нас здесь была более или менее здоровая обстановка в этом регионе", - сказал священнослужитель.По словам православного священника, с 2014 года параллельно с церковно-раскольническими действиями экс-президента Украины Петра Порошенко в Мелитополе возникла крупная религиозная община грекокатолической церкви.

россия

мелитополь

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, мелитополь, религия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр