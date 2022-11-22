https://ria.ru/20221122/mcdonalds-1833263882.html
Рестораны McDonald's в Минске продолжают работу в прежнем формате
Рестораны McDonald's в Минске продолжают работу в прежнем формате - РИА Новости, 22.11.2022
Рестораны McDonald's в Минске продолжают работу в прежнем формате
Несмотря на анонсированный переход на работу под брендом "Вкусно - и точка" с 22 ноября, рестораны McDonald's продолжают функционировать в Минске в прежнем... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:10
2022-11-22T10:10
2022-11-22T10:10
экономика
белоруссия
минск
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Несмотря на анонсированный переход на работу под брендом "Вкусно - и точка" с 22 ноября, рестораны McDonald's продолжают функционировать в Минске в прежнем формате, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью McDonald's в республике, сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка".Между тем, во вторник утром не изменилось ни внешнее оформление заведений, ни интерьер, ни график работы. В ресторанах сети на проспекте Независимости и на проспекте Дзержинского в Минске, где побывал корреспондент РИА Новости, нет никаких упоминаний о бренде "Вкусно - и точка", также не появилось новых вывесок вместо снятых ранее с фасадов зданий названий McDonald's.Сотрудники ресторанов не комментируют перспективы начала работы под новым брендом. "Судя по меню, мы сегодня McDonald's, а не" Вкусно - и точка"", - сказал сотрудник одного из ресторанов.Утром в ресторанах ажиотажа не наблюдалось, немногочисленных посетителей интересовал прежде всего кофе на вынос. Кофе и другие продукты упаковываются в фирменные стаканчики и бумажные пакеты McDonald's.Компания, управляющая сетью, не ответила РИА Новости на отправленный накануне запрос о том, когда будет осуществлён переход на бренд "Вкусно и точка", готовы ли рестораны к работе под новым брендом и что будет с нераспроданными позициями из меню McDonald's."Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Сообщалось, что до перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Заявлял ось, что рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск), однако по факту работа заведений была продлена. Также несмотря на объявления, что заведения откроются во вторник только в 10.00, по факту они начали принимать клиентов, как обычно, с раннего утра.
https://ria.ru/20221118/mcdonalds-1832511283.html
https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html
https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, минск, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Белоруссия, Минск, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Рестораны McDonald's в Минске продолжают работу в прежнем формате
McDonald's в Минске продолжает работу в прежнем формате, несмотря на заявленный ребрендинг
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Несмотря на анонсированный переход на работу под брендом "Вкусно - и точка" с 22 ноября, рестораны McDonald's продолжают функционировать в Минске в прежнем формате, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее предприятие "КСБ Виктори Рестораны", управляющее сетью McDonald's в республике, сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в Белоруссии под российским брендом "Вкусно – и точка".
Между тем, во вторник утром не изменилось ни внешнее оформление заведений, ни интерьер, ни график работы. В ресторанах сети на проспекте Независимости и на проспекте Дзержинского в Минске, где побывал корреспондент РИА Новости, нет никаких упоминаний о бренде "Вкусно - и точка", также не появилось новых вывесок вместо снятых ранее с фасадов зданий названий McDonald's.
Сотрудники ресторанов не комментируют перспективы начала работы под новым брендом. "Судя по меню, мы сегодня McDonald's, а не" Вкусно - и точка"", - сказал сотрудник одного из ресторанов.
Утром в ресторанах ажиотажа не наблюдалось, немногочисленных посетителей интересовал прежде всего кофе на вынос. Кофе и другие продукты упаковываются в фирменные стаканчики и бумажные пакеты McDonald's.
Компания, управляющая сетью, не ответила РИА Новости на отправленный накануне запрос о том, когда будет осуществлён переход на бренд "Вкусно и точка", готовы ли рестораны к работе под новым брендом и что будет с нераспроданными позициями из меню McDonald's.
"Вкусно – и точка" 11 ноября сообщила, что выходит на рынок Белоруссии
и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Сообщалось, что до перехода рестораны будут работать под прежним названием. В компании "КСБ Виктори Рестораны" РИА Новости сообщали, что компания планирует единовременный переход ресторанов на работу под брендом "Вкусно – и точка" без приостановки их деятельности. Заявлял ось, что рестораны McDonald's закроются в Белоруссии 21 ноября в 18.00 (совпадает с мск), однако по факту работа заведений была продлена. Также несмотря на объявления, что заведения откроются во вторник только в 10.00, по факту они начали принимать клиентов, как обычно, с раннего утра.