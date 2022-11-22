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Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра

Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра - РИА Новости, 22.11.2022

Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра

Сенат Франции одобрил предложение "зеленых" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:01

2022-11-22T15:01

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Сенат Франции одобрил предложение "зеленых" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV.Французский сенат одобрил предложение заправлять машины растительным маслом для фритюра, но ограничил возможности его применения. Так, использовать фритюрное масло вместо топлива смогут конкретные автопарки, то есть транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.Предложение заправлять автомобили использованным маслом для фритюра было внесено депутатами "зеленой" партии. Данный законопроект впервые был принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле, однако сенаторы не пропустили его. Позднее позиция французского Сената по данному вопросу изменилась.

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в мире, авто, франция