https://ria.ru/20221122/maslo-1833377227.html
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра - РИА Новости, 22.11.2022
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра
Сенат Франции одобрил предложение "зеленых" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:01
2022-11-22T15:01
2022-11-22T15:02
в мире
авто
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Сенат Франции одобрил предложение "зеленых" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV.Французский сенат одобрил предложение заправлять машины растительным маслом для фритюра, но ограничил возможности его применения. Так, использовать фритюрное масло вместо топлива смогут конкретные автопарки, то есть транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.Предложение заправлять автомобили использованным маслом для фритюра было внесено депутатами "зеленой" партии. Данный законопроект впервые был принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле, однако сенаторы не пропустили его. Позднее позиция французского Сената по данному вопросу изменилась.
https://ria.ru/20221028/kuleba-1827591261.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, франция
15:01 22.11.2022 (обновлено: 15:02 22.11.2022)
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра
Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра вместо топлива
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости.
Сенат Франции одобрил предложение "зеленых" заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV.
Французский сенат одобрил предложение заправлять машины растительным маслом для фритюра, но ограничил возможности его применения. Так, использовать фритюрное масло вместо топлива смогут конкретные автопарки, то есть транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.
Предложение заправлять автомобили использованным маслом для фритюра было внесено депутатами "зеленой" партии. Данный законопроект впервые был принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле, однако сенаторы не пропустили его. Позднее позиция французского Сената по данному вопросу изменилась.