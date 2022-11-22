Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший вице-премьер Италии Марони - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/maroni-1833296807.html
Умер бывший вице-премьер Италии Марони
Умер бывший вице-премьер Италии Марони - РИА Новости, 22.11.2022
Умер бывший вице-премьер Италии Марони
Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:39
2022-11-22T11:39
в мире
сильвио берлускони
италия
ломбардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/38/1507383841_0:199:2970:1870_1920x0_80_0_0_7c8e7ac2f96f5be1094ab9cfa2f66569.jpg
РИМ, 22 ноя - РИА Новости. Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в партии "Лига".Марони родился 15 марта 1955 года в городе Варезе на севере Италии. Свою политическую деятельность он начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций, в частности, партии "Пролетарская демократия". Однако вся политическая карьера Марони была связана с партией "Лига Севера" (позднее "Лига"), лидером которой он был в 2012-2013 годах.Впервые Марони был избран членом Палаты депутатов в 1992 году и продолжал парламентскую деятельность вплоть до 2013 года. Был членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони. В 1994 году он стал первым итальянским политиком, который занял пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии. Одновременно до 1995 года был вице-премьером правительства. В 2001-2006 годах занимал должность министра труда, в 2008-2011 годах вновь возглавлял МВД. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия. В последние годы Марони отошел от активной политической деятельности.
италия
ломбардия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150738/38/1507383841_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_118b8666b894ef0898970157e2cdba64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сильвио берлускони, италия, ломбардия
В мире, Сильвио Берлускони, Италия, Ломбардия
11:39 22.11.2022
 
Умер бывший вице-премьер Италии Марони

Бывший вице-премьер Италии Марони умер на 68-м году жизни

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в медиабанкРоберто Марони
Роберто Марони - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в медиабанк
Роберто Марони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 ноя - РИА Новости. Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в партии "Лига".
Марони родился 15 марта 1955 года в городе Варезе на севере Италии. Свою политическую деятельность он начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций, в частности, партии "Пролетарская демократия". Однако вся политическая карьера Марони была связана с партией "Лига Севера" (позднее "Лига"), лидером которой он был в 2012-2013 годах.
Впервые Марони был избран членом Палаты депутатов в 1992 году и продолжал парламентскую деятельность вплоть до 2013 года. Был членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони. В 1994 году он стал первым итальянским политиком, который занял пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии. Одновременно до 1995 года был вице-премьером правительства. В 2001-2006 годах занимал должность министра труда, в 2008-2011 годах вновь возглавлял МВД. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия. В последние годы Марони отошел от активной политической деятельности.
 
В миреСильвио БерлускониИталияЛомбардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала