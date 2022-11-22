Умер бывший вице-премьер Италии Марони
Бывший вице-премьер Италии Марони умер на 68-м году жизни
Роберто Марони. Архивное фото
РИМ, 22 ноя - РИА Новости. Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в партии "Лига".
Марони родился 15 марта 1955 года в городе Варезе на севере Италии. Свою политическую деятельность он начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций, в частности, партии "Пролетарская демократия". Однако вся политическая карьера Марони была связана с партией "Лига Севера" (позднее "Лига"), лидером которой он был в 2012-2013 годах.
Впервые Марони был избран членом Палаты депутатов в 1992 году и продолжал парламентскую деятельность вплоть до 2013 года. Был членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони. В 1994 году он стал первым итальянским политиком, который занял пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии. Одновременно до 1995 года был вице-премьером правительства. В 2001-2006 годах занимал должность министра труда, в 2008-2011 годах вновь возглавлял МВД. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия. В последние годы Марони отошел от активной политической деятельности.