https://ria.ru/20221122/maroni-1833296807.html

Умер бывший вице-премьер Италии Марони

Умер бывший вице-премьер Италии Марони - РИА Новости, 22.11.2022

Умер бывший вице-премьер Италии Марони

Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:39

2022-11-22T11:39

2022-11-22T11:39

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РИМ, 22 ноя - РИА Новости. Видный итальянский политик, бывший вице-премьер и глава МВД Роберто Марони скончался во вторник на 68-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на источники в партии "Лига".Марони родился 15 марта 1955 года в городе Варезе на севере Италии. Свою политическую деятельность он начал в 16 лет в рядах левых марксистских организаций, в частности, партии "Пролетарская демократия". Однако вся политическая карьера Марони была связана с партией "Лига Севера" (позднее "Лига"), лидером которой он был в 2012-2013 годах.Впервые Марони был избран членом Палаты депутатов в 1992 году и продолжал парламентскую деятельность вплоть до 2013 года. Был членом нескольких правительств во главе с Сильвио Берлускони. В 1994 году он стал первым итальянским политиком, который занял пост главы МВД, не являясь членом Христианско-демократической партии. Одновременно до 1995 года был вице-премьером правительства. В 2001-2006 годах занимал должность министра труда, в 2008-2011 годах вновь возглавлял МВД. В 2013-2018 годах работал президентом области Ломбардия. В последние годы Марони отошел от активной политической деятельности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сильвио берлускони, италия, ломбардия