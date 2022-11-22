https://ria.ru/20221122/mali-1833230984.html

Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией

Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией - РИА Новости, 22.11.2022

Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией

Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране неправительственных организаций (НПО), финансируемых Францией. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T00:23

2022-11-22T00:23

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране неправительственных организаций (НПО), финансируемых Францией.В заявлении отмечается, что решение о запрете касается в том числе и НПО, действующие в гуманитарной сфере.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.

https://ria.ru/20221114/mali-1831430220.html

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в мире, мали, франция