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Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией - РИА Новости, 22.11.2022
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Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией
Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией - РИА Новости, 22.11.2022
Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией
Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране неправительственных организаций (НПО), финансируемых Францией. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T00:23
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране неправительственных организаций (НПО), финансируемых Францией.В заявлении отмечается, что решение о запрете касается в том числе и НПО, действующие в гуманитарной сфере.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
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в мире, мали, франция
В мире, Мали, Франция
00:23 22.11.2022
 
Власти Мали запретили в стране деятельность НПО, финансируемых Францией

Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране НПО, финансируемых Францией.

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Переходное правительство Мали запретило деятельность в стране неправительственных организаций (НПО), финансируемых Францией.
"Запрещается деятельность всех работающих в Мали неправительственных организаций, получающих финансирование или финансовую или техническую поддержку от Франции", - говорится в заявлении переходного правительства Мали.
В заявлении отмечается, что решение о запрете касается в том числе и НПО, действующие в гуманитарной сфере.
Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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