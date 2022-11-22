https://ria.ru/20221122/makarov-1833433623.html

Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме

Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме - РИА Новости, 22.11.2022

Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал себя плохо в ходе пленарного заседания во вторник, когда шло обсуждение проекта... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:22

2022-11-22T17:22

2022-11-22T17:28

андрей макаров

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал себя плохо в ходе пленарного заседания во вторник, когда шло обсуждение проекта федерального бюджета, но сейчас он в порядке, сообщили РИА Новости источники в Думе.Госдума во вторник порядка четырех часов рассматривала проект о федеральном бюджете на 2023 и плановый период."Действительно, судя по всему почувствовал себя неважно. Ему помогли покинуть зал. Сознание не терял", - уточнил источник. Другой собеседник агентства не смог подтвердить или опровергнуть информацию и лишь сказал: "Бюджет сложный!"Как сообщил РИА Новости источник в аппарате комитета Думы, "с Андреем Михайловичем все в порядке".

https://ria.ru/20221120/gosdolg-1832039511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей макаров, госдума рф, политика, здоровье - общество, бюджет