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Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме - РИА Новости, 22.11.2022
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Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме
Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме - РИА Новости, 22.11.2022
Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал себя плохо в ходе пленарного заседания во вторник, когда шло обсуждение проекта... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:22
2022-11-22T17:28
андрей макаров
госдума рф
политика
здоровье - общество
бюджет
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал себя плохо в ходе пленарного заседания во вторник, когда шло обсуждение проекта федерального бюджета, но сейчас он в порядке, сообщили РИА Новости источники в Думе.Госдума во вторник порядка четырех часов рассматривала проект о федеральном бюджете на 2023 и плановый период."Действительно, судя по всему почувствовал себя неважно. Ему помогли покинуть зал. Сознание не терял", - уточнил источник. Другой собеседник агентства не смог подтвердить или опровергнуть информацию и лишь сказал: "Бюджет сложный!"Как сообщил РИА Новости источник в аппарате комитета Думы, "с Андреем Михайловичем все в порядке".
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андрей макаров, госдума рф, политика, здоровье - общество, бюджет
Андрей Макаров, Госдума РФ, Политика, Здоровье - Общество, Бюджет
17:22 22.11.2022 (обновлено: 17:28 22.11.2022)
 
Источник: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме

Депутат Макаров почувствовал себя плохо после обсуждения проекта бюджета в Госдуме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал себя плохо в ходе пленарного заседания во вторник, когда шло обсуждение проекта федерального бюджета, но сейчас он в порядке, сообщили РИА Новости источники в Думе.
Госдума во вторник порядка четырех часов рассматривала проект о федеральном бюджете на 2023 и плановый период.
"Действительно, судя по всему почувствовал себя неважно. Ему помогли покинуть зал. Сознание не терял", - уточнил источник. Другой собеседник агентства не смог подтвердить или опровергнуть информацию и лишь сказал: "Бюджет сложный!"
Как сообщил РИА Новости источник в аппарате комитета Думы, "с Андреем Михайловичем все в порядке".
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Андрей МакаровГосдума РФПолитикаЗдоровье - ОбществоБюджет
 
 
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