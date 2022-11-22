https://ria.ru/20221122/litva-1833511188.html

Welt: Германия оставила Литву без подкрепления для "устрашения России"

Welt: Германия оставила Литву без подкрепления для "устрашения России" - РИА Новости, 22.11.2022

Welt: Германия оставила Литву без подкрепления для "устрашения России"

Германия не стала отправлять "мощную и боеспособную бригаду" в Литву для "устрашения России", несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца, чем разочаровала... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:55

2022-11-22T22:55

2022-11-22T23:20

в мире

германия

литва

олаф шольц

гитанас науседа

нато

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Германия не стала отправлять "мощную и боеспособную бригаду" в Литву для "устрашения России", несмотря на обещания канцлера Олафа Шольца, чем разочаровала Вильнюс, пишет Die Welt.Глава немецкого правительства в начале июня объявил о начале "новой эры" в оборонной политике ФРГ и пообещал создать в Литве военное соединение численностью пять тысяч человек. Сейчас в республике под управлением бундесвера находится база НАТО в Пабраде, где служат 1500 человек. Однако подкрепление до сих пор не пришло, что стало очередным разочарованием, отмечается в статье.С одной стороны, немцы раздают обещания, с другой — ничего не происходит. Все это раздражает литовских политиков, пишет автор статьи Филипп Фриц. Он подчеркнул, что в Вильнюсе понимают, что создание многотысячного соединения и переброска оружия займут время, но не знают, когда это произойдет. При этом Минобороны Германии молчит, что особенно раздражает литовскую сторону."В результате литовцы оказались в безвыходном положении, потому что им нужно готовиться, устраивать жилые помещения или ангары. Такие инвестиции обойдутся почти в миллиард евро", — продолжил автор и добавил, что для республики это огромная сумма.В свою очередь, замминистра иностранных дел Литвы Йонас Сурвила заявил, что теперь Вильнюс будет работать по четкому графику. При этом президент страны Гитанас Науседа выступил за то, чтобы не начинать никакие работы, пока не будет уверенности, что немцы выполнят обещание.Die Welt пишет, что в Германии хотят отправить в Прибалтику отряд численностью около 40 человек, а еще четыре тысячи перебросят туда в случае боевых действий. Однако литовцев это не устраивает, так как они не рассчитывают, что смогут продержаться несколько дней, пока в Берлине отреагируют и вышлют подкрепление.Автор заключил, что Германии придется действовать, если она серьезно относится к собственным обещаниям.

https://ria.ru/20221015/sholts-1824308874.html

https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html

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в мире, германия, литва, олаф шольц, гитанас науседа, нато