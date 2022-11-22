11:38 22.11.2022 (обновлено: 12:08 22.11.2022)
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты Прибалтики
© AP Photo / French Defense MinistryИстребитель Rafale на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
© AP Photo / French Defense Ministry
Истребитель Rafale на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии", - сообщается в релизе. Отмечается, что миссия НАТО по расширенному воздушному патрулированию направлена на обеспечение целостности воздушного пространства Балтийского моря и суверенитета различных государств, у которых нет необходимых возможностей сделать это в одиночку.
"Развертывание этой миссии действует как сдерживающая и оборонительная сила на территории Литвы и оказывает поддержку литовским военным силам, особенно в контексте многочисленных оперативных действий", - добавили во французском минобороны.
В начале октября министр обороны республики Себастьян Лекорню сообщал, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он анонсировал, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, военных - в Эстонию, а также танки и бронетранспортёры - в Румынию.