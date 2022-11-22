https://ria.ru/20221122/litva-1833296410.html

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale - РИА Новости, 22.11.2022

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale

Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:38

2022-11-22T11:38

2022-11-22T12:08

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ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны."Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии", - сообщается в релизе. Отмечается, что миссия НАТО по расширенному воздушному патрулированию направлена ​​на обеспечение целостности воздушного пространства Балтийского моря и суверенитета различных государств, у которых нет необходимых возможностей сделать это в одиночку."Развертывание этой миссии действует как сдерживающая и оборонительная сила на территории Литвы и оказывает поддержку литовским военным силам, особенно в контексте многочисленных оперативных действий", - добавили во французском минобороны.В начале октября министр обороны республики Себастьян Лекорню сообщал, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он анонсировал, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, военных - в Эстонию, а также танки и бронетранспортёры - в Румынию.

https://ria.ru/20221121/litva-1833145984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, литва, нато, rafale