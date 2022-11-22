Рейтинг@Mail.ru
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/litva-1833296410.html
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale - РИА Новости, 22.11.2022
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale
Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:38
2022-11-22T12:08
в мире
франция
литва
нато
rafale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151896/76/1518967648_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_127ff323a1f87e68a8386cab64d99ae0.jpg
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны."Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии", - сообщается в релизе. Отмечается, что миссия НАТО по расширенному воздушному патрулированию направлена ​​на обеспечение целостности воздушного пространства Балтийского моря и суверенитета различных государств, у которых нет необходимых возможностей сделать это в одиночку."Развертывание этой миссии действует как сдерживающая и оборонительная сила на территории Литвы и оказывает поддержку литовским военным силам, особенно в контексте многочисленных оперативных действий", - добавили во французском минобороны.В начале октября министр обороны республики Себастьян Лекорню сообщал, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он анонсировал, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, военных - в Эстонию, а также танки и бронетранспортёры - в Румынию.
https://ria.ru/20221121/litva-1833145984.html
франция
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151896/76/1518967648_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e6bc41be0d373df0632d085bc7003f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, литва, нато, rafale
В мире, Франция, Литва, НАТО, Rafale
11:38 22.11.2022 (обновлено: 12:08 22.11.2022)
 
Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale

Франция с 25 ноября разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты Прибалтики

© AP Photo / French Defense MinistryИстребитель Rafale на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
Истребитель Rafale на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / French Defense Ministry
Истребитель Rafale на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 ноя - РИА Новости. Франция разместит с 25 ноября в Литве четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках НАТО для охраны воздушного пространства над странами Балтии, говорится в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Франция разместит в Литве по мандату НАТО 4 истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать задачи по охране воздушного пространства над странами Балтии", - сообщается в релизе. Отмечается, что миссия НАТО по расширенному воздушному патрулированию направлена ​​на обеспечение целостности воздушного пространства Балтийского моря и суверенитета различных государств, у которых нет необходимых возможностей сделать это в одиночку.
"Развертывание этой миссии действует как сдерживающая и оборонительная сила на территории Литвы и оказывает поддержку литовским военным силам, особенно в контексте многочисленных оперативных действий", - добавили во французском минобороны.
В начале октября министр обороны республики Себастьян Лекорню сообщал, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он анонсировал, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, военных - в Эстонию, а также танки и бронетранспортёры - в Румынию.
САУ Panzerhaubitze 2000 Вооруженных сил Литвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 16:58Специальная военная операция на Украине
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК
 
В миреФранцияЛитваНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала