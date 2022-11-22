https://ria.ru/20221122/lekarstva-1833275779.html
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.11.2022
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:49
2022-11-22T10:49
2022-11-22T10:49
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что также в общей сложности в новые регионы России дополнительно направлено до тысячи специалистов для оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html
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Общество, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
Мурашко: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обеспечены лекарствами