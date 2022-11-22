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Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.11.2022
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Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.11.2022
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко
Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:49
2022-11-22T10:49
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
россия
госдума рф
донецкая народная республика
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херсонская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что также в общей сложности в новые регионы России дополнительно направлено до тысячи специалистов для оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html
россия
донецкая народная республика
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество, россия, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Общество, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
10:49 22.11.2022
 
Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко

Мурашко: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обеспечены лекарствами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщина покупает лекарства в аптеке города Мелитополь
Женщина покупает лекарства в аптеке города Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина покупает лекарства в аптеке города Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Лекарственное обеспечение в территориях обеспечено сегодня",- сказал Мурашко на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Он отметил, что также в общей сложности в новые регионы России дополнительно направлено до тысячи специалистов для оказания медицинской помощи.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 13:32
Жители новых российских регионов смогут лечиться в клиниках по направлению
 
ОбществоМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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