https://ria.ru/20221122/lekarstva-1833275779.html

Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко

Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко - РИА Новости, 22.11.2022

Новые регионы России обеспечены лекарствами, заявил Мурашко

Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:49

2022-11-22T10:49

2022-11-22T10:49

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые регионы России обеспечены лекарствами, туда также направлены дополнительно до тысячи специалистов из других субъектов страны для оказания медицинской помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что также в общей сложности в новые регионы России дополнительно направлено до тысячи специалистов для оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20221121/zdravookhranenie-1833067896.html

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