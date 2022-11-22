https://ria.ru/20221122/ledokol-1833389097.html

Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России

Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России

Атомный ледокол "Якутия" символизирует новую Россию, идущую вперед, ломая лед угроз и санкций, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:26

2022-11-22T15:26

2022-11-22T15:26

республика саха (якутия)

технологии

россия

айсен николаев

владимир путин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Атомный ледокол "Якутия" символизирует новую Россию, идущую вперед, ломая лед угроз и санкций, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года.Как отметил Николаев, только Россия сегодня обладает мощным атомным ледокольным флотом. "Его обновление началось по решению президента страны... Мы гордимся тем, что одному из них присвоено имя нашей Якутии. Это лучший подарок к 100-летию нашей республики! Ледокол "Якутия" - символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!" - сказал глава республики. Он отметил, что судно длиной более 170 метров и массой в 16 900 тонн, высота его корпуса при спуске – 15,5 метра. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров – как восемнадцатиэтажный дом."После спуска его отбуксируют к причальной стенке завода. Достраивать атомоход уже будут на воде", - добавил Николаев.

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833351497.html

россия

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

технологии, россия, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)