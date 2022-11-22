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Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России - РИА Новости, 22.11.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833389097.html
Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России
Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России
Атомный ледокол "Якутия" символизирует новую Россию, идущую вперед, ломая лед угроз и санкций, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:26
2022-11-22T15:26
республика саха (якутия)
технологии
россия
айсен николаев
владимир путин
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Атомный ледокол "Якутия" символизирует новую Россию, идущую вперед, ломая лед угроз и санкций, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года.Как отметил Николаев, только Россия сегодня обладает мощным атомным ледокольным флотом. "Его обновление началось по решению президента страны... Мы гордимся тем, что одному из них присвоено имя нашей Якутии. Это лучший подарок к 100-летию нашей республики! Ледокол "Якутия" - символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!" - сказал глава республики. Он отметил, что судно длиной более 170 метров и массой в 16 900 тонн, высота его корпуса при спуске – 15,5 метра. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров – как восемнадцатиэтажный дом."После спуска его отбуксируют к причальной стенке завода. Достраивать атомоход уже будут на воде", - добавил Николаев.
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технологии, россия, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Технологии, Россия, Айсен Николаев, Владимир Путин, Республика Саха (Якутия)
15:26 22.11.2022
 
Глава Якутии назвал атомный ледокол символом новой России

Глава Якутии Николаев сравнил Россию, идущую вперед, с атомным ледоколом

© Фото : Департамент информационной политики РС(Я)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Департамент информационной политики РС(Я)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Атомный ледокол "Якутия" символизирует новую Россию, идущую вперед, ломая лед угроз и санкций, заявил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин сегодня дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Судно должны передать флоту в конце 2024 года.
Как отметил Николаев, только Россия сегодня обладает мощным атомным ледокольным флотом. "Его обновление началось по решению президента страны... Мы гордимся тем, что одному из них присвоено имя нашей Якутии. Это лучший подарок к 100-летию нашей республики! Ледокол "Якутия" - символ новой России, которая идет вперед, ломая лед угроз и санкций!" - сказал глава республики. Он отметил, что судно длиной более 170 метров и массой в 16 900 тонн, высота его корпуса при спуске – 15,5 метра. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров – как восемнадцатиэтажный дом.
"После спуска его отбуксируют к причальной стенке завода. Достраивать атомоход уже будут на воде", - добавил Николаев.
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
14:07
Абрамченко стала "крестной матерью" ледокола "Якутия"
 
Республика Саха (Якутия)ТехнологииРоссияАйсен НиколаевВладимир ПутинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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